Galatasaray kafaca hazır değildi!

FATİH Terim'in oyuncularını derbiye motive etmek için pazar günü NEF Stadı'nda yaptırdığı antrenman işe yaramadı. Galatasaraylı oyuncular kazanmak ya da kaybetmemek için sahada kafaca hazır değildi. Büyük tecrübe Muslera'ya yenilen ikinci golde boşa çıkmak yakışmadı. O topa çıkıyorsan vuracaksın. Galatasaray Avrupa'da sergilediği oyun anlayışını derbiye yansıtamadı.

Taylan-Berkan ikilisi ile Morutan çok top kaybı ile birlikte çok fazla pas hataları yaptı. Berkan mücadele olarak çok zayıf kaldı ve kaptırdığı toptan sonra rakibi kovalayacak fizik güçte değildi.

Savunmada Marcao-Nelson ikilisi yeterince destek alamadıkları gibi orta alan yapılan top kayıpları yüzünden etkili gelen Beşiktaş'ın güçlü hücum hattı ile fazlasıyla sıcak temas yaşadı. Pazar günü idmanda her şutu gol yapan Diagne rakip kaleye tek şut bile atamadı.

Vida'nın yaptığı penaltı bir puan almak için Galatasaray adına büyük fırsattı. Cicaldau, Babel hatta Kerem varken topa gelişi güzel vuran Mostafa'ya penaltı attırmak büyük hataydı. Ersin de köşeyi bildi ve kurtardı. Galatasaray'ın maç boyu en çalışkanı, en hırslı ve en aklı başında olan oyuncusu Kerem oldu.