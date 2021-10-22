Terim’den doğru hamleler
Marsilya'dan bir puanla dönen Terim'in öğrencileri Moskova'da soğuk bir havada doğum gününü kutlayan Kerem'in attığı golle hem üç puan aldı hem de 7 puana yükselip liderliğini korudu.
Kerem de 2009'dan bu yana deplasmanda gol atan Galatasaraylı oyuncu oldu.
SAVUNMAYI DAĞITTI
Galibiyet isteyen Moskova'nın kontrolsüz hücuma geçtiği anda Terim oyuna doğru zamanda müdahale etti. Barış'ın yerine Kerem girdikten sonra Galatasaray dikine hücum etmeye başladı ve pozisyonlar buldu.
Kerem'le birlikte Galatasaray'ın hücumdaki taşları yerine oturdu. Moskova savunmasını resmen dağıtan Kerem'in attığı goldeki deparı ve topa vuruş becerisi mükemmeldi.
Morutan'ın golde attığı pas da kaliteliydi. Marcao'nun dönüşüyle asıl yeri sağ stopere geçen Nelsson hatasız oynadı. Marcao ile birlikte savunmada istikrarı yakalayan Galatasaray oyunu geriden ayağa pas yaparak kurmaya özen gösterdi.
Aslan yedinci kez kaybetmedi
Kerem zenginlik kattı
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