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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 22 Ekim 2021, Cuma

Terim’den doğru hamleler

G.SARAY, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı dönemde 2012-2013 sezonunda oynadığı Schalke maçından bu yana ön elemeler hariç ilk kez deplasmanda kazandı ve ilk kez grupta ilk üç maçında gol yemedi. Ve Galatasaray bu sezon yeni bir seriye imza atıp üst üste 7'nci kez kaybetmedi.
Marsilya'dan bir puanla dönen Terim'in öğrencileri Moskova'da soğuk bir havada doğum gününü kutlayan Kerem'in attığı golle hem üç puan aldı hem de 7 puana yükselip liderliğini korudu.
Kerem de 2009'dan bu yana deplasmanda gol atan Galatasaraylı oyuncu oldu.

SAVUNMAYI DAĞITTI
Galibiyet isteyen Moskova'nın kontrolsüz hücuma geçtiği anda Terim oyuna doğru zamanda müdahale etti. Barış'ın yerine Kerem girdikten sonra Galatasaray dikine hücum etmeye başladı ve pozisyonlar buldu.
Kerem'le birlikte Galatasaray'ın hücumdaki taşları yerine oturdu. Moskova savunmasını resmen dağıtan Kerem'in attığı goldeki deparı ve topa vuruş becerisi mükemmeldi.
Morutan'ın golde attığı pas da kaliteliydi. Marcao'nun dönüşüyle asıl yeri sağ stopere geçen Nelsson hatasız oynadı. Marcao ile birlikte savunmada istikrarı yakalayan Galatasaray oyunu geriden ayağa pas yaparak kurmaya özen gösterdi.

Aslan yedinci kez kaybetmedi

Kerem zenginlik kattı

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