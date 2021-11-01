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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 01 Kasım 2021, Pazartesi

Değişiklik yaradı

FATİH Terim'in sistemde ve iki oyuncunun yerlerinde yaptığı değişiklik Galatasaray'a olumlu yansıdı.
4-1-4-1 anlayışında tek ön libero olarak görev yapan Berkan, çok koşarken basit oynadı, dikine etkili paslar da attı. Galatasaray'ın oyun değişiminde Berkan ile Morutan üstlendikleri görevi başarıyla yerine getirdi.
Marcao savunmada gece ye damga vuracak üst düzeyde bir futbol oynadı. Marcao, Nelsson ile birlikte kritik hamlelerde bulundu. Van Anholt tekniği yüksek ama çok pozisyon hatası yapıyor ve hücumdan geriye dönmekte geç kalıyor. Antep hücumlarını daha çok Van Aanholt'un bölgesinden yaptı. Hollandalı sol bekin bu zafiyeti savunmada sıkıntı yaratıyor. Galatasaray'ın hücumdaki enerji santrali Kerem, çalışkanlığı ve koşu kalitesiyle yine ön plana çıktı.
Kerem, etkili oyununu Feghouli'nin enfes pası sonrası attığı kalite kokan golüyle süsledi. Halil fizik olarak güçlenmeli ve ikili mücadelelerde ayakta kalmaya çalışmalı şut atmadan önce "Boşta arkadaşım var mı?" diye çevre kontrolü yapmalı.

Kerem enerji santrali gibiydi

Aanholt pozisyon hataları yaptı

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