İki farklı Galatasaray
Soyunma odalarındaki sihir yine ön plana çıktı, Fatih Terim başta Belhanda- Feghouli olmak üzere bence her oyuncuya gereken çıkışı yaptı.
BUKALEMUN GİBİ...
İkinci yarı daha takım gibi düşünen, mücadeleyi bir bütün halinde yapan bir Galatasaray sahaya yansıdı.
Belhanda toparlandı, Feghouli de kendine geldi.
Galibiyet golünde Feghouli'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş mükemmeldi, Onyekuru bukalemun gibi... Türk Telekom'da şahlanıyor, deplasmanlarda sakatlanma korkusu yüzünden son vuruşları etkili yapamıyor.
Galatasaray için bu dönüş son şanstı. Bir daha futbol şansı yanlarında olmayabilir.
MAÇIN EN İYİSİ:FEGHOULİ
2. yarıda kendine geldi. Galibiyeti getirdi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ONUR
Oyunda kaldığı süre içinde etkisizdi.
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