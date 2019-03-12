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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 12 Mart 2019, Salı

Muslera kazandırdı

DOUKARA'NIN şutunu, Bahadır'ın şut gibi kafa vuruşunu Muslera'nın kurtarması maçı ve pozisyonları ne kadar dikkatli izlediğinin bir göstergesidir.
Galatasaray taraftarları Muslera'ya sahip çıkıp, bilerek yıpratma politikası yapanlara prim vermemeli. Eğer 41 yaşındaki Buffon, 38 yaşındaki Casillas, 37 yaşındaki Petr Cech hala vazgeçilmez ise Galatasaray'ın kalesinde Muslera "Fit" haliyle daha uzun süre oynar.Feghouli'nin attığı şans golüne kadar oyun ve pozisyon hakimiyeti Galatasaray'ın elindeydi. Belhanda başta olmak üzere Galatasaray el frenini çekip takım oyunundan uzaklaşıp anlamsız biçimde bireysel bir yapıya büründü.

PAS ÇOK KALİTELİYDİ
Özellikle Ndiaye'nin orta alanda yalnız kalması ve yeterince yardım alamaması Antalya'nın göbekten Galatasaray kalesine kolay hücum etmesini sağladı.
Terim'in mutlaka Luyindama'nın kulağını çekmesi gerekir. Bir stoper bu kadar riskli oynar mı?
Belhanda etkisiz görünse de Onyekuru'ya verdiği ara pası çok kaliteliydi.
Onyekuru'nun da tek vuruşu yapması ikinci golü getirdi ve maçı orada noktaladı.

MAÇIN EN İYİSİ: MUSLERA
Refleksleri ve kurtarışları harikaydı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE AKBABA
Son derece silik bir görüntü çizdi.
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