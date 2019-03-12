Muslera kazandırdı
Galatasaray taraftarları Muslera'ya sahip çıkıp, bilerek yıpratma politikası yapanlara prim vermemeli. Eğer 41 yaşındaki Buffon, 38 yaşındaki Casillas, 37 yaşındaki Petr Cech hala vazgeçilmez ise Galatasaray'ın kalesinde Muslera "Fit" haliyle daha uzun süre oynar.Feghouli'nin attığı şans golüne kadar oyun ve pozisyon hakimiyeti Galatasaray'ın elindeydi. Belhanda başta olmak üzere Galatasaray el frenini çekip takım oyunundan uzaklaşıp anlamsız biçimde bireysel bir yapıya büründü.
PAS ÇOK KALİTELİYDİ
Özellikle Ndiaye'nin orta alanda yalnız kalması ve yeterince yardım alamaması Antalya'nın göbekten Galatasaray kalesine kolay hücum etmesini sağladı.
Terim'in mutlaka Luyindama'nın kulağını çekmesi gerekir. Bir stoper bu kadar riskli oynar mı?
Belhanda etkisiz görünse de Onyekuru'ya verdiği ara pası çok kaliteliydi.
Onyekuru'nun da tek vuruşu yapması ikinci golü getirdi ve maçı orada noktaladı.
MAÇIN EN İYİSİ: MUSLERA
Refleksleri ve kurtarışları harikaydı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE AKBABA
Son derece silik bir görüntü çizdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Aslan ağır yara aldı 04 Mart 2019, Pazartesi BAZI oyunculara "Sizi kupada oynatmıyorum. Erzurum maçına saklıyorum" diyorsanız maçı kazanma adına karşılığını...
- Mitroglou yarışta tuttu 25 Şubat 2019, Pazartesi DİAGNE'NİN sürpriz sakatlığı Galatasaray'ın oyun düzenine büyük zarar verdi. Mitroglou, defansın önünde pas istasyonu...
- Afrika gecesi 18 Şubat 2019, Pazartesi TREZEGUET'NİN Muslera'ya frikikten attığı gol sonrası "Galatasaray paniğe girer mi?" diye düşündüm. Çünkü Kasımpaşa'nın...
- İspanyol tetikçi 15 Şubat 2019, Cuma PORTEKIZ ülke olarak sadece Atlas Okyanusu ve İspanya'ya bakıyor. UEFA Hakem Komitesi yani bir dönem TFF'den yüklü...
- Operasyon çekiliyor 11 Şubat 2019, Pazartesi GALATASARAY'IN eksik Trabzonspor'a karşı coşkulu, etkili, mücadele gücü yüksek, tempolu güzel oyunu ve aldığı galibiyette...
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri