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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 07 Nisan 2019, Pazar

Linnes&Donk fark yarattı

MALATAYA'YA karşı kupa maçında etkili ve üstün bir oyun sergilemeyen Galatasaray'ın ligdeki randevuda en belirgin özelliği öncelikle Linnes, sonra da Donk oldu..
Kupa'da Emre Taşdemir ile etkili ortalar yapamayan Galatasaray'ı, Linnes adeta hücum zengini yaptı.
Kazanılan penaltıda Linnes'in araya yaptığı koşu mükemmeldi.
Linnes, Galatasaray'ın gülen ve güldüren yüzü oldu.
G.Saray yönetimi, Linnes'in sözleşmesini uzatmazsa büyük hata yapar.
Savunmaya sakinlik getiren Donk ise buluştuğu topları riske girmeden ayağa teslim pas olarak kullandı.

JOKER RYAN DONK
Feghouli-Mariano ikilisi sağ kanadı kısa paslarla akıllı kullandığı gibi içeri yaptıkları deparlarla Malatya savunmasının düzenini bozdu ve fazla baskı yemesini sağladı. Penaltıyı sakin bir vuruşla gole çeviren Diagne golcü kimliğine rağmen önüne düşen iki net pozisyonda kötü vuruşlar yaptı.
İkinci yarının hemen başında ikinci golü bulmak G.Saray'ın stresini aldı. Fatih Terim, disiplinsiz oynayan ve sorumsuz davranan Luyindama'da artık ısrarcı olmamalıdır. Donk, bir joker olduğunu

MAÇIN EN İYİSİ: Linnes
Tek kelimeyle mükkemmel oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: Adem Büyük
Gerginliği futbolunu kötü etkiledi.
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