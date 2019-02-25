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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 25 Şubat 2019, Pazartesi

Mitroglou yarışta tuttu

DİAGNE'NİN sürpriz sakatlığı Galatasaray'ın oyun düzenine büyük zarar verdi.
Mitroglou, defansın önünde pas istasyonu olamayınca Belhanda, Onyekuru ve Feghouli aralarında pas yapmak zorunda kalıyordu.
Mitroglou'nun görüntüsü tükenmişlik sendromu sergiliyordu.
23'te Fegouli'nin 'Al golü sen at' dercesine verdiği mükemmel pası, gol yapabilecek gücü bile yoktu. Terim'in ısrarla Mitroglou'nu oyunda tutmasını anlayamamıştım.
Çünkü 'İlk değişiklik kim olur' diye sorsalardı, m cevabım 'Mitrogluo' olurdu. Diagne belki gol atmıyordu ama rakip savunmalara heybetiyle korku salıyor ve arkadaşlarını rahatlatıyordu.

LUKAC'TAN İKRAM
G.Saray ikinci yarıda baskılı görünmesine rağmen Onyekuru'nun etkili şutu ile Feghouli'nin direkte patlayan vuruşu dışında net pozisyon üretemedi. Başakşehirlilerin havaya zıpladığı, G.Saray taraftarının karamsarlığa düştüğü anlarda gecenin yıldızı Akhisar'ın kalecisi Lukac, öyle bir hata yaptı ki gecenin en kötüsü Mitroglou, bir büyücü gibi sahne alıp mükemmel bir vuruş sonucu attığı golle Galatasaray'ı şampiyonluk yarışında tuttu.

MAÇIN EN iYİSi FEGHOULİ
Cezayirli futbolcu çok çalışkandı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MANU
Çok gergindi. Hakemle fazla oynadı.
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