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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 04 Mart 2019, Pazartesi

Aslan ağır yara aldı

BAZI oyunculara "Sizi kupada oynatmıyorum. Erzurum maçına saklıyorum" diyorsanız maçı kazanma adına karşılığını almalısınız. Hatay karşısında forma şansı bulamayan hatta İstanbul'da bırakılan oyuncular zihinsel olarak Erzurum maçına yeterince hazırlanmamış.
G.Saray'da 8 dinlenmiş oyuncu arasında Ndiaye dışında ilk yarıda coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek oyuncu yoktu.
Rashad'ın attığı golde Marcao'nun büyük hatası var ama Muslera'nın çok çaprazdan gelen şutu ayakla kurtarmayı düşünmeyip yere yatması tercih hatasıydı.

TERİM'İ YANILTTILAR
Soyunma odasında Terim, kükremiş olacak ki tüm takım daha ciddiyet içerisinde mücadele etti.
Belhanda'nın golü Galatasaray'a moral oldu.
Emre Akbaba ve Diagne ikilisinin girmesi Erzurum kalesinde hareketlilik kazandırdı ama hücum zenginliği getirmedi. Dinlenmiş oyuncuların performansı Terim'i çok yanıttı. İlk 11'de Linnes, Donk, Emre Akbaba ve Diagne birlikte oynamalıydı.
Soğuk hava mücadele gücü yüksek oyuncuları sever. Bu beraberlikle G.Saray ciddi bir yara aldı ve şampiyonluk şansını Başakşehir'in yapacağı hatalara bıraktı.

MAÇIN EN İYİSİ: BELHANDA
Skora isyan etti, golü 3 puana yetmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SEMİH
Sağ bekte etkisiz kaldı.
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