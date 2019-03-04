Aslan ağır yara aldı
G.Saray'da 8 dinlenmiş oyuncu arasında Ndiaye dışında ilk yarıda coşkulu, istekli, mücadele gücü yüksek oyuncu yoktu.
Rashad'ın attığı golde Marcao'nun büyük hatası var ama Muslera'nın çok çaprazdan gelen şutu ayakla kurtarmayı düşünmeyip yere yatması tercih hatasıydı.
TERİM'İ YANILTTILAR
Soyunma odasında Terim, kükremiş olacak ki tüm takım daha ciddiyet içerisinde mücadele etti.
Belhanda'nın golü Galatasaray'a moral oldu.
Emre Akbaba ve Diagne ikilisinin girmesi Erzurum kalesinde hareketlilik kazandırdı ama hücum zenginliği getirmedi. Dinlenmiş oyuncuların performansı Terim'i çok yanıttı. İlk 11'de Linnes, Donk, Emre Akbaba ve Diagne birlikte oynamalıydı.
Soğuk hava mücadele gücü yüksek oyuncuları sever. Bu beraberlikle G.Saray ciddi bir yara aldı ve şampiyonluk şansını Başakşehir'in yapacağı hatalara bıraktı.
MAÇIN EN İYİSİ: BELHANDA
Skora isyan etti, golü 3 puana yetmedi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SEMİH
Sağ bekte etkisiz kaldı.
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