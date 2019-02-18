Afrika gecesi
Belhanda'nın mermi gibi şutu ile gelen gol ve ardından mükemmel koşu yapan Feghouli'ye attırdığı gol Galatasaray'ı sadece öne geçirmedi, oyunun tüm kontrolunu ele almasını sağladı.
Donk-Selçuk ikilisi orta alanı mükemmel organize etti ve yönetti. Etkisiz gibi görünen Diagne sabit oynamayıp, sürekli yer değiştirince Kasımpaşa savunmasının savrulmasına neden oldu.
Donk-Selçuk ikilisinin iyi oyunu öncelikle Fernando'nun Ndiaye'nin toparlanmalarını sağlayacaktır.
ONYEKURU UYARILMIŞ
Gecenin yıldızları Belhanda ile Feghouli idi. İki Afrikalı iyi oynama konusunda birbirleri ile adeta yarıştı. Galatasaraylı oyuncular Onyekuru'nun "Ben atayım" felsefesinden şikayetçiydi.
Belli ki Terim de Onyekuru'yu uyarmış.
Kendisine hep ters gelen Kasımpaşa deplasmanında skor olarak geriye düşüp sonra farklı kazanmak Galatasaraylı oyunculara zirve yarışında ciddi moral olacaktır.
MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
3 gol attı. Çok da iyi futbol oynadı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: SCUFFET
Hatalı goller yedi. Gecenin talihsiz ismiydi
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