Olağanüstü bir zafer
Devler Ligi'nde başarısıyla iz bırakan Beşiktaş'a karşı G.Saraylı oyuncular olağanüstü bir performans ortaya koydu. Derbinin kırılma noktası 20 ve 23. dakikalardı.
BEKLER ÇOK İYİYDİ
Önce Negredo kötü bir aşırtma yaptı, ardından Mariano sakatlandı, yerine Linnes girdi. 23. dakikada Nagatomo'nun ortasına mükemmel koşu yapan Fernando, G.Saray'ı öne geçirdi. G.Saray kontrataklarla gol bulmaya özen gösterdi. Eğer G.Saray puan kaybetseydi kral Gomis kaçırdığı penatlı sebebiyle tepki görebilirdi. Her şerde bir hayır vardır derler. Mariano'nun yenine giren Linnes derbinin kaderine imza attı. Hem alanını mükemmel savunan hem de hücuma etkili çıkan Linnes, Rodrigues'e attırdığı golle hem takımını rahatlattı hem de şampiyonluk kapısını açtı. Beşiktaşlı oyuncular kupa maçının travmasını tam atlatamamışlar. Terim ne kadara büyük bir hoca olduğunu bir kez daha gösterdi. Kalan üç maçta direksiyonda G.Saray olacaktır.
MAÇIN iYiSi: NAGATOMO
Güzel futbolunu bir asistle süsledi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: QUARESMA
Portekizli futbolcu kötü günündeydi.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Olağanüstü bir zafer
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