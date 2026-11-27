Beşiktaş'ın Filistin desteğine Gazze'den teşekkür: Gazzeli çocuklar futbolcular için özel video hazırladı
Beşiktaş'ın Batum'da İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği ve Filistin bayrağı açan taraftarın Gürcü polisinin müdahalesine uğradığı maç Tel Aviv'de hazımsızlığa yol açarken Gazze'de gururla yankılandı. Beşiktaş oyuncularının Filistin'e destek pankartı önünde verdiği poza Gazze'den teşekkür gelirken, A Haber'e katılan Filistin vatandaşı Malik el Astal Beşiktaş ve Türkiye'ye minnettarlığını dile getirip Gazzeli çocukların futbolcular için özel teşekkür videosu hazırladığını açıkladı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel