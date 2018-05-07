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  1. Olağanüstü bir zafer
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi

Bireysel beceriyle...

Akhisar deplasmanı Galatasaray için zor bir eşikti. Çünkü Okan Buruk'un öğrencileri büyüklere karşı kaybettikleri maçlarda bile iyi oynamışlardı.
Galatasaray ilk 20 dakikada Rodrigues ile iki mükemmel gol buldu.
Özellikle ilk golde Linnes- Fegholi-Rodrigues üçlüsünün çabuk düşünüp, çabuk paslaşması göz alıcıydı. Büyük takım böyle bir skordan sonra oyunun hakimiyetini rakibe veremez.
Ancak Galatasaraylı oyuncular gereksiz bir rehavet içine girip 'maç bitti' psikolojisiyle laubali oynadılar.

PENALTI YANLIŞTI
Ali Palabıyık'ın ürettiği olmayan penaltıyı eğer Soner gole çevirseydi, Galatasaray psikolojik olarak dağılabilirdi.
51. dakikada Serdar'ın şanssız şekilde kendi kalesine attığı gol Galatasaray'da bir anda panik havası yarattı.
Sakat Donk orta sahada etkili oynarken Selçuk-Fernando ikilisi çok etkisizdi. Galatasaray'ın panik dakikalarında paniklemeyen yine Muslera'ydı.
Özellikle Muğdat ve Seleznov'un önünden çaldığı iki topla Galatasaray'ı resmen ipten aldı. Okan Buruk, kendisine atılan iftiralara karşılık sahaya Akhisar'ı tam kadro ile sürdü. Galatasaray çok kıymetli bir 3 puan aldı. Nagatomo, Rodrigues ve başta Donk ve Muslera, bireysel becerileriyle ve kaliteleriyle Galatasaray'ı ayakta tuttu.

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