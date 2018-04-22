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  1. Yakışmadı!
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 22 Nisan 2018, Pazar

Sinan’ın heykeli dikilmeli

G.SARAY eğer şampiyon olacaksa bu Sinan Gümüş'ün bırakın sözleşmesini uzatmayı, heykelini bile dikmelidir. Bir büyük takım 15 dakikada 2-0 öne geçip skoru koruyamıyor ve oyunu kontrol edemiyorsa futbolcuların kapasiteleri sorgulanmalıdır. Özellikle Belhanda ve Feghouli ikilisi bu takımın oyuncuları mıdır? Belhanda kadar laubali bir oyuncu görmedim. 2-0'dan sonra maçın en önemli adamı yaptığı müthiş kurtarışlarla Muslera oluyorsa, diğer oyuncular kaptanlarının mücadelesinden ders çıkarmalılar.

ALLAH'IN LÜTFU
Galatasaray'ın, Konya maçından sonra Alanya maçının dönüşünde de bir Türk oyuncu var. Çünkü Türk oyuncular kazanmayı daha çok istiyorlar ve başarmak için de yüreklerini ortaya koymaya özen gösteriyorlar. Fatih Terim'in üç yerli oyuncu hamlesi Galatasaray'ın, Alanya maçında geri dönüşünü bir şifresidir. Çünkü Sinan sahaya girerken topa ilk dokunduğu andan itibaren "Ben bu maçın yıldızı olmalıyım" inancındaydı.
Vücut diline baktığımız zaman Sinan'da bu isteği ve coşkuyu görebiliyoruz. 2-2'den sonra bu galibiyet Galatasaray'a Allah'ın lütfudur.


MAÇIN iYiSi: SİNAN
Galatasaray'ı kurtaran golü attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Sahada çok laubali bir görüntü çizdi.
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