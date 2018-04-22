Sinan’ın heykeli dikilmeli
ALLAH'IN LÜTFU
Galatasaray'ın, Konya maçından sonra Alanya maçının dönüşünde de bir Türk oyuncu var. Çünkü Türk oyuncular kazanmayı daha çok istiyorlar ve başarmak için de yüreklerini ortaya koymaya özen gösteriyorlar. Fatih Terim'in üç yerli oyuncu hamlesi Galatasaray'ın, Alanya maçında geri dönüşünü bir şifresidir. Çünkü Sinan sahaya girerken topa ilk dokunduğu andan itibaren "Ben bu maçın yıldızı olmalıyım" inancındaydı.
Vücut diline baktığımız zaman Sinan'da bu isteği ve coşkuyu görebiliyoruz. 2-2'den sonra bu galibiyet Galatasaray'a Allah'ın lütfudur.
MAÇIN iYiSi: SİNAN
Galatasaray'ı kurtaran golü attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Sahada çok laubali bir görüntü çizdi.
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- LEVENT TÜZEMEN
- Sinan’ın heykeli dikilmeli
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