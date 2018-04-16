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  1. Ağır yenilgi
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 16 Nisan 2018, Pazartesi

İhtişamlı Aslan

G.Birliği maçından sonra Yasin Öztekin şöyle demişti; "Bıraktığın gibi bulamazsın Aslan'ı... Güçlenir, akıllanır, daha ihtişamlı ve daha korkusuz olur." Galatasaray, kendi göbeğini kendi keseceği maça iştahlı, arzulu, mücadele gücü yüksek bir anlayışla çıktı. İlk yarıda Belhanda ve Denayer gol olabilecek ataklarda Volkan Babacan'ı geçemedi. Ama Başakşehir'e de tek pozisyon vermedi. Rodrigues- Nagatomo ikilisinin soldan gerçekleştirdiği ataklar tehlikeliydi ancak final vuruşlarında iki oyuncu da ya isabetsiz pas verdi ya da etkisiz ortalar yaptı. Başakşehirli oyuncular Galatasaray'ın mücadele içine kattığı sertliğe öfkelenerek karşılık verdi.
MARIANO MÜTHİŞTİ
Özellikle Emre-Arda ikilisi ayaklarına her top alışlarında tribünler tarafından ıslıklanınca, sakin kalamadılar. Hatta Emre, gördüğü kart sonrası basın tribününe "Bunları yazın" şeklinde hareket yaptı. Haftalardır eleştirilen ama sağdan yaptığı bindirmelerle göz dolduran Mariano, ayın en iyi golü seçilecek bir gole imza attı. Serdar'ın kafa golü de mükemmeldi. Başakşehirli futbolcular maç öncesi düzenledikleri yemekte Galatasaraylı oyunculara "Geliyoruz" demişlerdi. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Galatasaray, Başakşehirli oyunculara mücadelesi yüksek, inançlı, kazanma ruhu tavan yapan bir oyun sundu.
MAÇIN EN İYİSİ: MARIANO
Attığı harika gol maçı kazandırdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE
Çok agresifti. Etkisiz futbol oynadı.
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