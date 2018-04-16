İhtişamlı Aslan
MARIANO MÜTHİŞTİ
Özellikle Emre-Arda ikilisi ayaklarına her top alışlarında tribünler tarafından ıslıklanınca, sakin kalamadılar. Hatta Emre, gördüğü kart sonrası basın tribününe "Bunları yazın" şeklinde hareket yaptı. Haftalardır eleştirilen ama sağdan yaptığı bindirmelerle göz dolduran Mariano, ayın en iyi golü seçilecek bir gole imza attı. Serdar'ın kafa golü de mükemmeldi. Başakşehirli futbolcular maç öncesi düzenledikleri yemekte Galatasaraylı oyunculara "Geliyoruz" demişlerdi. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yermiş. Galatasaray, Başakşehirli oyunculara mücadelesi yüksek, inançlı, kazanma ruhu tavan yapan bir oyun sundu.
MAÇIN EN İYİSİ: MARIANO
Attığı harika gol maçı kazandırdı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: EMRE
Çok agresifti. Etkisiz futbol oynadı.
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- LEVENT TÜZEMEN
- İhtişamlı Aslan
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