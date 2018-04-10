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  1. Öz güven kazandırdı
Levent Tüzemen LEVENT TÜZEMEN
  • 10 Nisan 2018, Salı

Ağır yenilgi

G.saray'ın kadrosu için kaliteli diyebiliriz. Ama bir kalite içeride alkışlatan futbol oynarken, dışarıda bu kadar durgun ve plansız olabilir mi? G.Birliği büyüklere karşı zaten hep "Geriye yaslan, golü kontratakla ara" felsefesiyle oynadı.
Maicon'un hatası sonucu Deniz Yılmaz yüzde yüz bir gol fırsatını harcadı. Galatasaray'da Belhanda, Feghouli, Selçuk, Fernando, Mariano, Nagatomo gibi topu iyi bilen tekniği yüksek oyuncular Gençler'in kapandığını görmelerine rağmen, rakibin ezberlerini bozacak hiçbir hamle yapmadı ve ilk yarıda Selçuk'un iki şutu dışında pozisyon üretemedi. Neden? Başta Belhanda olmak üzere herkes saklanarak oynadı.

AVANTAJ KAÇTI
Feghouli dağınıktı. Mariano kenarlardan etkisiz ve isabetsiz ortalar yaptı. Rodriguez de geniş alan bulamayınca gol yollarına giremedi.
İkinci yarı Terim önce Eren'i ardından Sinan'ı oyuna alarak gol yollarında Galatasaray'ın daha fazla baskı kurmasını istedi. Donk'un girip Selçuk'un çıkması Galatasaray'ın oyun kurgusunu pas yapmakta çıkarıp uzun topla oynamasına neden oldu. Gomis de zihinsel olarak final vuruşlarını yapacak motivasyona sahip değildi.
Bu yenilgi Galatasaray için çok ağır oldu. Yine de şampiyonluk yolunda her şey bitmiş değil.
Galatasaray, kendi göbeğini kendi kesecek.

MAÇIN İYİSİ ALPER: Kritik bir gol attı. Ligin gidişatını etkiledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA: Saklanarak oynadı. 61'de oyundan çıktı.
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