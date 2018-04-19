Yakışmadı!
Galatasaray'ın rotasyonlu kadrosunun saha içinde senkronu yoktu. Oyuncuların performansı ve uyumu acemiler mangasına benziyordu. Selçuk ve Fernando ikilisi dururken, orta alanda Tolga Ciğerci oyun aklına soyununca Galatasaray hücum zenginliği yaşayamadı.
İki kanatta oynayan Sinan, Yasin ikilisi Akhisarspor'un kalabalık savunmasını aşamadı. Denayer iyi ki yetişmiş, çünkü bu Maicon, Galatasaray savunmasında artık çok zor oynar. Bir Maicon tercihi Galatasaray'ı hem 10 kişi bıraktı hem de iki gol yenilmesine neden oldu. Hem Serdar hem de Denayer'in kulübede oturmaması gerekiyordu. Biri en azından oyunda olabilirdi.
Seleznov, Akhisar'ın etkili oyununun şifresiydi. Ahmet ve Maicon'a sürekli kendini unutturdu, iki gole imza atarken çok doğru yerlere koşular yaptı.
Türkiye'de en çok Türkiye Kupası'nı kazanan bir takım olan Galatasaray'a bu sonuç yakışmadı. Akhisarspor'da ise oyuna giren her oyuncu yüreğini ortaya koydu.
MAÇIN İYİSİ: Seleznov
İki gol attı. G.Saray'a adeta yıktı...
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: G.SARAY TAKIMI
Terim dahil tüm takım çok formsuzdu.
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- LEVENT TÜZEMEN
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