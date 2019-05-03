Sohbet sohbeti açtı.. Ve masaya öyle bir bomba bıraktı ki şok oldum. "Çok büyük bir kulübümüzün yöneticisi, sporcusuyla aşk yaşıyor" dedi. İkisinin de adını verdi.
Yönetici maalesef evli...
Üzülerek söylemeliyim ki bu ilişkinin yaşandığını başka kişilerden de doğruladım. Hatta yaşanan bu olayı kulüp muhabirlerinin bildiğini de belirtmeliyim.
Ben de yöneticinin evli olması nedeniyle isimlerini verip olayı daha karmaşık bir hale getirmek istemiyorum.
Gözü kara davrananlar eninde sonunda kendilerini yakacaktır.
Ne yapalım bu da onların tercihi!
Bazıları hayatlarını bile birleştirdi.
Ancak evli bir yöneticinin hem de çok önemli bir kulübümüzün temsilcimizin böyle yasak bir aşk yaşaması hiç ama hiç yakışık almadı.
Biri evli ve büyük bir kulübümüzde yöneticilik yapıyor.
Diğeri ise aynı kulüpte sporcu...
Yaşanan yasak aşk ise dillerde dolaşıyor.
FENERBAHÇE'DE NELER OLUYOR?
Sezon başı neler olmuş neler... Aykut Kocaman ile Ali Koç'un bilgi alışverişinde bulunduğu dönemlerde hoca belirsizliği sürerken sosyal medyada biliyorsunuz Ersun Yanal sesleri yükselmeye başlamıştı. Aykut Kocaman devrini kötüleyen yorumlar havada uçuşmuş, "Bu adamdan bir an önce kurtulalım" havası yaratılmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Meriç Müldür, "Fenerbahçe muhabirleri arasında ilginç şeyler oluyor.
İş savcılağa kadar gitmiş diyorlar..." diye bir tweet atmıştı.
Biraz araştırdım ilginç şeylere ulaştım.
PR ÇALIŞMASI!
Ersun Yanal'ın oğlu Onur Yanal'ın bazı fenomen hesaplarla babasının PR'ını yapmak için gönül birliği yaptığı ve sezon başındaki Ersun Yanal seslerinin yükselmesinde bu hesapların etkili olduğu iddia ediliyor.
Böylelikle bir kamuoyu yaratıldığı belirtiliyor. (Tıpkı Tudor'u yiyenlerin Fatih Terim'i sürekli gündeme getirmeleri gibi...) Ama bu fenomen hesapların bazı kulüp muhabirlerini de etkilediği ve bu oluşuma destek vermeyenler ile verenler arasında bir çatışma çıktığını öğrendim.
MAHKEMEDE!
Hatta bu fenomen hesaplar hızlarını alamamış Aykut Kocaman'a hakarete varacak tweetler atmışlar.
Aykut Kocaman da bu hesapları mahkemeye vermiş.
Benzer bir olay da Mehmet Topal için yaşanmış. Topal'a hakaret eden bazı fenomen hesaplar arasında da konu mahkemelik olmuş. Tabi bu konuyla Ersun Yanal'ın oğlu Onur Yanal'ın bir bağı yok. Yanlış anlaşılmasın... Fenerbahçe muhabirleri arasındaki tweet savaşının perde arkasında da bu olayların yattığı belirtiliyor.
BEŞİKTAŞ'TAN ADRİANO'YA GÜLE GÜLE
Beşiktaş'ta para krizi bazı planları da değiştirdi. Yönetim Adriano'ya gelecek sezon kalması için teklif yaptı. Şu anki ücretinden daha düşük bir teklif yaptı, Adriano kabul etmedi. Takım ruhu yoksa para özneyse yolların ayrılması kaçanılmaz.