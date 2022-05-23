Galatasaray'da son maç öncesi kriz! Önce protesto sonra sağduyu! Takvim.com.tr açıklıyor

Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken mali kriz de Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı bir boyut kazandı. Futbolcuların 3 aylık paralarını alamadıkları medyaya yansımış ve Sarı-Kırmızılı futbolcular infial noktasına gelmişlerdi. Antalya ile oynanan son maçtan önce Florya'da futbolcuların bir toplantı yaptıkları ortaya çıktı.
Toplantıda bazı futbolcuların Antalya maçı öncesi bir antrenmana çıkmayarak yönetimi ve yaşanan bu durumu protesto etmeyi bu şekilde seslerini duyurmayı gündeme getirdikleri ve bu konuda fikir birliğine vardıkları belirlendi.
Bu durum yönetim ve teknik heyette büyük bir şok yaratırken duruma takımın yabancı kaptanlarının el koydukları öğrenildi.