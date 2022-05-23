Galatasaray'da son maç öncesi kriz! Önce protesto sonra sağduyu! Takvim.com.tr açıklıyor





Muslera ve Feghouli'nin protesto kararı alan futbolcularla antrenman öncesi son bir toplantı yaptığı ve "Çok kötü bir sezon geçirdik. Haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmeyelim. Antrenmana çıkmazsak yanlış anlaşılır. Taraftarımızın da gözünden düşeriz" diyerek takım arkadaşlarını son anda ikna ettikleri belirlendi.

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