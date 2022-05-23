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    • 23.05.2022 15:49
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    • 23.05.2022 15:54
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    Galatasaray'da son maç öncesi kriz! Önce protesto sonra sağduyu! Takvim.com.tr açıklıyor

    Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da sezonun son maçı öncesi büyük bir kriz yaşandı. Yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamadığı öğrenilen sarı-kırmızılı futbolcuların, Antalyaspor maçı öncesi antrenmana çıkmak istemediği ve devreye giren Muslera ile Feghouli'nin bu krizi son anda önlediği ortaya çıktı.

    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    Son maç öncesi kriz! Takvim.com.tr açıklıyor

    Galatasaray'da kimin başkan olacağı merakla beklenirken mali kriz de Sarı-Kırmızılı kulüpte farklı bir boyut kazandı. Futbolcuların 3 aylık paralarını alamadıkları medyaya yansımış ve Sarı-Kırmızılı futbolcular infial noktasına gelmişlerdi. Antalya ile oynanan son maçtan önce Florya'da futbolcuların bir toplantı yaptıkları ortaya çıktı.



    Toplantıda bazı futbolcuların Antalya maçı öncesi bir antrenmana çıkmayarak yönetimi ve yaşanan bu durumu protesto etmeyi bu şekilde seslerini duyurmayı gündeme getirdikleri ve bu konuda fikir birliğine vardıkları belirlendi.



    Bu durum yönetim ve teknik heyette büyük bir şok yaratırken duruma takımın yabancı kaptanlarının el koydukları öğrenildi.



        Muslera ve Feghouli'nin protesto kararı alan futbolcularla antrenman öncesi son bir toplantı yaptığı ve "Çok kötü bir sezon geçirdik. Haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmeyelim. Antrenmana çıkmazsak yanlış anlaşılır. Taraftarımızın da gözünden düşeriz" diyerek takım arkadaşlarını son anda ikna ettikleri belirlendi.

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