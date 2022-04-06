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    • Spor
    • 06.04.2022 16:44
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    • 06.04.2022 17:04
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    Ali Koç rest çekmişti! Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe başkanlığı için aday olacak mı?

    Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında sular durulmuyor. Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'a rest çekerek "Aday ol" demişti. By-Pass ameliyatı olan Aziz Yıldırım'ın ise sağlık sorunları nedeniyle istirahatte olduğu ve aday olmayı düşünmediği öğrenildi.

    Tunç Özgen
    takvim.com.tr
    Özel | Fener’de savaş! Koç rest çekti Yıldırım kararını verdi

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta "Reste rest. Meydan okuma ise meydan okuma... Aziz Yıldırım aday olsun yarın seçime giderim. Başkanlığımın en zayıf olduğu bu günlerde meydan okuyorum" demişti...



    Gözler ise Aziz Yıldırım'a çevrilmişti... Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta By-Pass ameliyatı olmuştu. Yıldırım pazartesi günü hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Ağır bir ameliyat olduğu için ailesinden başka ziyaretçi kabul etmeyen Yıldırım'ın yakın çevresine sağlığı ile uğraştığını aday olmak gibi bir düşüncesi olmadığını söylediği öğrenildi.



    Başkanlığı döneminde 1998'den 2018'e kadar tüm işlerini ailesine ve profesyonellere bırakan Aziz Yıldırım başkanlığı bıraktıktan sonra tekrardan işlerinin başına geçmiş ve tüm mesaisini işlerine vermişti.



        Yıldırım'ın yakın çevresinin ise Ali Koç'un açıklamalarından son derece rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Fenerbahçe'ye 20 yıl başkanlık yapmış olan Aziz Yıldırım'ın bu kadar ağır bir ameliyat geçirmişken Ali Koç'un bu tür açıklamalar yapmasının yakışıksız olduğu vurgulandı.

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