Ali Koç rest çekmişti! Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe başkanlığı için aday olacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta "Reste rest. Meydan okuma ise meydan okuma... Aziz Yıldırım aday olsun yarın seçime giderim. Başkanlığımın en zayıf olduğu bu günlerde meydan okuyorum" demişti...
Gözler ise Aziz Yıldırım'a çevrilmişti... Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta By-Pass ameliyatı olmuştu. Yıldırım pazartesi günü hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Ağır bir ameliyat olduğu için ailesinden başka ziyaretçi kabul etmeyen Yıldırım'ın yakın çevresine sağlığı ile uğraştığını aday olmak gibi bir düşüncesi olmadığını söylediği öğrenildi.
Başkanlığı döneminde 1998'den 2018'e kadar tüm işlerini ailesine ve profesyonellere bırakan Aziz Yıldırım başkanlığı bıraktıktan sonra tekrardan işlerinin başına geçmiş ve tüm mesaisini işlerine vermişti.