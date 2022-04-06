Ali Koç rest çekmişti! Aziz Yıldırım kararını verdi! Fenerbahçe başkanlığı için aday olacak mı?





Gözler ise Aziz Yıldırım'a çevrilmişti... Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım geçtiğimiz hafta By-Pass ameliyatı olmuştu. Yıldırım pazartesi günü hastaneden taburcu olarak evinde istirahate çekildi. Ağır bir ameliyat olduğu için ailesinden başka ziyaretçi kabul etmeyen Yıldırım'ın yakın çevresine sağlığı ile uğraştığını aday olmak gibi bir düşüncesi olmadığını söylediği öğrenildi.