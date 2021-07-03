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Tunç Özgen Tunç Özgen
  • 03 Temmuz 2021, Cumartesi

Hoca nasıl getirilir!

FENERBAHÇE 1 ay oldu teknik direktörsüz… Takım sezonu açtı… Hala Fenerbahçe'nin hocası yok… Türkiye'nin en zengin başkanı hoca bulamıyor… Bakın size Fenerbahçe'de yaşanmış bir şeyi anlatacağım… Yıl 1995. Taraftar "Ali Şen Başkan Fenerbahçe Şampiyon" diye Ali Şen'i göreve getirdi… Başkan 1994-95 sezonu biter bitmez yanına Selim Soydan'ı alıp Carlos Alberto Perreira'yı takımın başına getirmek için Fransa aktarmalı İspanya'ya Valencia'ya uçuyor.
Bu sırada Selim Soydan'a bir haber geliyor.
"Tigana Fenerbahçe'yi çalıştırabilirim" diyor.
Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Başkan Ali Şen de "Benim öncelikli ismim Carlos Alberto Perriera.
Ama Tigana ile de madem öyle havalimanında görüşelim" diyor.
Şen-Soydan ikilisi havalimanında önce Lyon'da Tigana ile buluşuyor.
Ali Şen Başkan Tigana'ya "Bu sezon şampiyon olmalıyız. Beni gelecek sezon şampiyon yapacak hoca lazım" diyor.
Tigana da "Bunun için kimse söz veremez" deyince Ali Şen konuşmayı bitiriyor.
Tigana'nın yanından ayrılıp İspanya'nın Valencia şehrine uçuyor… Ayrılırken de Soydan'a "Tamam söz veremeyebilir.
Ama konuşmalarından aldığı işi en iyi şekilde yapıp yapmayacağından emin olamadım" der.
O nedenle aklındaki ilk isim olan Perraira'yı almaya gider.
Carlos Alberto Parreira 1994 yılında Brezilya'yı Dünya Şampiyonu yapmış ve Valencia'nın başında… Dünyanın 1 numaralı hocası konumunda… Valencia'da Perraira ile randevuları ise saat 16.00'da… Brezilyalı hoca biraz randevuya geç gelir. Hatta Ali Şen sinirlenir.
Selim Soydan'a "kalk gidelim" der. Selim Soydan yalvar yakar zor ikna eder Ali Şen'i… Hatta bana olayı anlatırken "Ya resmen ağladım. Bak bu adam Dünya Şampiyonu.
Bizi şampiyon yapacak.
Düşünsene Dünya Şampiyonu bir hoca Fenerbahçe'nin başında olacak" dedim. Onu zor ikna ettim demişti… Ali Şen biraz daha bekler. Sonra Perraira yanında Santana ile gelir. Ali Şen hiç pazarlık yapmaz ve "Seni Fenerbahçe'ye teknik direktör yapmaya geldim" der.
Perraira'da kabul eder ve hiç para konuşmadan Brezilyalı teknik adamı uçağa bindirdiği gibi alıp İstanbul'a getirir.
Hatta uçakta Selim Soydan "Başkan adama kaç para vereceğiz. Hiçbir şey konuşmadık" der.
Başkan da "Tamam ben sözleşmeyi yaptım. Bitti" der… Carlos Alberto Perreira gelir ve Fenerbahçe'yi o sezon şampiyon yapar.
Hem de en fazla 10 transfer yaparak. Ama şu anda Fenerbahçe'nin başında Türkiye'nin en zengin başkanı var. Ve Başkan "Fenerbahçe'ye kimse gelmek istemiyor." diye açıklama yapıyor.
Sonra da "Bielsa ayarında hoca getireceğim" deyip Vitor Pereira'ya takımı emanet ediyor.
Buyrun vizyon ise vizyon… Alın kararı siz verin.

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