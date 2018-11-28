1980’den bile beter bir sezon
Son günlerde çokça söylenen şey Fenerbahçe'nin bir zamanlar düşme korkusu yaşadığı ve averajla ligde kaldığı. Doğru ama bir yandan da yanlış, anlatalım… 1979-1980 Sezonu'nu Trabzonspor'un 4 puan ardından 2. olarak tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek istiyordu. Bunun için de kesenin ağzını açtı. Zonguldakspor'dan İsa'yı (Ertürk) 10 milyona alırken o senenin en pahalı transferini yapmış, toplam 25 Milyon'la da transfere en çok para harcayan takım olmuştu.
Sakaryalılar denen Zafer, Emin, Yenal, Fuat, Bahri, Coşkun ve Hayri takımdan ayrılmış onların yerine alınan çok sayıda oyunculardan sadece Bulgar Mehmet, Sedat ve İsa takımda kendilerine bulmuştu.
Üstelik Cemil Turan ve aslında Galatasaray'ın efsanesi olan "Ördek" Mehmet (Oğuz) de futbolu bırakmıştı.
Daha güçlü bir takım kurayım derken daha zayıf olan kadroda ayrıca yer alan başlıca isimler Adem, Onur, Erol, Cem, Yaşar, Selçuk, Müjdat, Önder, Ali Kemal, Raşit, Alpaslan, Mustafa, Tuna, Osman ve Hasan'dı.
Bir sezon önce lige Şükrü Ersoy'la girmişler, kötü sonuçlar üzerine de eski futbolcusu Ziya Şengül'ü getirmişlerdi.
1980 UEFA Kupası Şampiyonu olan Eintracht Frankfurt'un hocası Friedel Rausch ve yardımcısı Arda Vural'ı getirerek başladılar.
Lige 1-0'lık Ordu galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, arka arkaya beraberlik sonrası İstanbul'da o dönem çekiştiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak ilk büyük darbeyi aldı.
İlk yarı sonunda Trabzonspor 25 puanla 1., Adanaspor 19 puanla 2. Ve Fenerbahçe ise 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 18 puanla 3.
Sıradaydı.
İzmir Atatürk Stadyumu'nda 0-0 biten Altay maçında tribündeydim.
Mart ayı olmasına rağmen çok sıcak ve güneşli bir havaydı. Fenerbahçe çok kötü oynamıştı. Rausch'un maç sonrası "Paramı peşin almasaydım, çeker giderdim" diyerek umutsuzluğunu dile getiren mesaj arşivlerde duruyor.
VE ALİ ŞEN GELDİ...
Fenerbahçe'nin kötü durumu deyim yerindeyse Başkan Razi Trak'ı yedi. İstifa eden Trak yerine seçime tek aday olarak giren Ali Şen Başkan seçildi.
Fenerbahçe sondan 4. haftada Bursaspor'la berabere kalarak lig 29 puana ulaştı.
Sondan 3. durumda olan ve sezon sonunda da küme düşen Rizespor 23 puandaydı. Rizespor son 3 maçını kazansa 29 puan yapacaktı ama averajı -13'tü. Fenerbahçe'nin averajı ise +7'ydi.
Yani Fenerbahçe her maçını kaybetse bile averajla anormal şeyler olmazsa küme düşmeyecekti.
Fenerbahçe bu rahatlıkla son üç maçını Rize'ye 3-2, Boluspor'a deplasmanda 1-0 ve Gaziantepspor'a 1-0 yenilerek kaybetti. Rizespor da son üç maçını kazandı ama averajı -7'ydi.
Onun üstünde aynı puanda yer alan Boluspor -4, Adana Demirspor ve Altay -1, Fenerbahçe ise +4 puanla ligi tamamladı. Fenerbahçe, 30 maçta 9 galibiyetle tarihinin en az galibiyet aldığı ve ligi 10. olarak en kötü sırada bitirdiği sezonu yaşamıştı. Rizespor 11 galibiyet almıştı ama 7 beraberliği, Fenerbahçe'nin 11 beraberliğine yetmemişti.
FENERBAHÇE NEREYE KOŞUYOR 1 / TAYFUN ER YAZIYOR
YARIN: Fenerbahçe'nin en başarılı başkanı...
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