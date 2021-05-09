Kaleci ve geniş kadro farkı!

C. Çakır'ın Beşiktaş aleyhine penaltı verdiği andaki jest ve mimiklerine bakın.

Bir tek yumruğunu havaya kaldırıp, "oley" demediği kaldı. Yani "yutturabilecek bir pozisyon yakaladım" diye o kadar sevindi.

Çünkü Beşiktaş'ın lehine verdiği de aleyhine verdiği de penaltı değildi. Hakem meselesi, futbolun çok ötesine geçip ülkenin bir iç huzur ve barış sorunu haline geldi. Yeni bir nesil gelene kadar yabancı hakem şart…Beşiktaş'ın baskılı ve topu rakip sahada tutan oyununa karşı Galatasaray, Onyekuru ve Babel'le, ağır ve pozisyon hatası yapan Wellinton'u hedef almış. Bu planı da tuttu. Beşiktaş ise Ghezzal üzerinden top keserek gol atmak istedi ama Galatasaray, top Ghezzal'a gelince 2-3 kişiyle dripling alanını kesti. 2. Yarıda Galatasaray maçın kontrolünü aldı ve vitesi boşa attı. Beşiktaş'ın hamle oyuncusu olmadığı ve hocası da maçı okuyamadığı için Galatasaray'a cevap veremedi. İlk dört takım arasında en kötü kaleci Beşiktaş'ta.