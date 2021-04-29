Kazanma hırsı
Bu fırtına yarım saat sürmüştü.
Bitigen de Beşiktaş'ın bu harika oyununu sadece izleyebiliyordu.
Sonunda titredi ve kendine geldi. Fauller ve kart uydurup, Rizespor'un yapmadığını yaptı ve o fırtınanın hızını kesebildi. Beşiktaş biraz şanslı, gol vuruşlarında biraz daha iyi olsa ilk yarı çok farklı biterdi, hem de Bitigen'e rağmen… Bitigen de yetmeyince VAR'dan Halis Özkahya takviyeye geldi ve maçın kopmasını engelledi. Devre biterken Bitigen, "hah yakaladım" deyip Adem'e sarı kart göstermeye koştu ama kavga yoktu ve aksine futbolcular sarılmıştı. Bitigen hüsrana uğradı. Ne var ki Beşiktaş'ın 2. yarıda da durmaya niyeti yoktu. Dalga dalga gelmeye devam etti. Beşiktaş sonraki maçı fazla düşününce bu maçtan koptu ve 2 gol yedi. Ghezzal geldiğinde tanıdığımız için "Büyük futbolcu olması bekleniyordu, umarız o patlamayı Beşiktaş'ta yapar" demiştik.
MAÇIN İYİSİ: GHEZZAL
Resital yaptı ve maçı kopardı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ A.BİTİGEN
Türk futboluna yazık oluyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Buz üstünde 25 Nisan 2021, Pazar BEŞİKTAŞ zorunlu olarak öyle farklı bir takımla sahaya çıktı ki hem kendisi hem de rakibi farklı oyuna alışana...
- Aynı şeyler ve sonuçlar 21 Nisan 2021, Çarşamba BEŞİKTAŞ, ilk yarıda tek bir pozisyona bile giremedi. Çünkü, vasatı aşan tek bir futbolcusu olmadığı gibi; 1-...
- Et ve can derdi 12 Nisan 2021, Pazartesi GARİP bir ilk yarı oldu. Sezonu 10 numara katkısı olmadan oynayan Beşiktaş'ta Oğuzhan burayı doldururken, Leo'nun...
- Taşlar yerine oturunca 08 Nisan 2021, Perşembe YETENEK, çalışma, mücadele, çalım, pas, şut, taktik… Futbolda ne varsa gol atmak ve gol yememek üzerinedir....
- Kitaplar, sanat eserleri ve müzeler basılarak yakılıyordu! Mao'nun eşi Çiang Çing ve 4'lü çetesi bir kültürü yok etti 06 Nisan 2021, Salı Bayan Mao, 1966'da başlayan ve 1976'da Mao'nun ölümüyle biten, Kültür Devrimi'nde birden güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıktı. Kültür devrimi adıyla başlatılan operasyonda geleneksel Çin'in bütün değerleri yok edildi. Dörtlü çete'yi kuran Mao'nun eşi Çiang Çing ise başroldeydi.
- Buz üstünde
- Aynı şeyler ve sonuçlar
- Et ve can derdi
- Taşlar yerine oturunca
- Kitaplar, sanat eserleri ve müzeler basılarak yakılıyordu! Mao'nun eşi Çiang Çing ve 4'lü çetesi bir kültürü yok etti
- Hoca’nın ikramı
- Sahneden cepheye: Çiang Çing | TARİHE YÖN VEREN KADINLAR
- Sırtında evladı elinde de kılıcı! Hindistan Cansi Kraliçesi Manikarnika İngilizler'e karşı isyan başlattı
- Kocası ölünce aşkını ilan etti! İnsan haklarının mimarı Eleanor Roosevelt'in hayatı okuyanları şoke ediyor
- Hayatı acılar ve yoksullukla geçildi ama o başarıyı seçti: Eleanor Roosevelt, Franklin Roosevelt'i annesinden istemiş