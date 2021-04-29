RAMAZAN İMSAKİYE
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TAYFUN ER TAYFUN ER
  • 29 Nisan 2021, Perşembe

Kazanma hırsı

BEŞİKTAŞ maça fırtına gibi başladı. Santrforu olmadığı için adeta şutlarıyla Rizespor kalesini dövmeye başladı. Öyle bir hırs, öyle bir kazanma hırsı… Rizespor değil atak yapmak, yarı sahasından çıkamadı.
Bu fırtına yarım saat sürmüştü.
Bitigen de Beşiktaş'ın bu harika oyununu sadece izleyebiliyordu.
Sonunda titredi ve kendine geldi. Fauller ve kart uydurup, Rizespor'un yapmadığını yaptı ve o fırtınanın hızını kesebildi. Beşiktaş biraz şanslı, gol vuruşlarında biraz daha iyi olsa ilk yarı çok farklı biterdi, hem de Bitigen'e rağmen… Bitigen de yetmeyince VAR'dan Halis Özkahya takviyeye geldi ve maçın kopmasını engelledi. Devre biterken Bitigen, "hah yakaladım" deyip Adem'e sarı kart göstermeye koştu ama kavga yoktu ve aksine futbolcular sarılmıştı. Bitigen hüsrana uğradı. Ne var ki Beşiktaş'ın 2. yarıda da durmaya niyeti yoktu. Dalga dalga gelmeye devam etti. Beşiktaş sonraki maçı fazla düşününce bu maçtan koptu ve 2 gol yedi. Ghezzal geldiğinde tanıdığımız için "Büyük futbolcu olması bekleniyordu, umarız o patlamayı Beşiktaş'ta yapar" demiştik.

MAÇIN İYİSİ: GHEZZAL
Resital yaptı ve maçı kopardı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ A.BİTİGEN
Türk futboluna yazık oluyor.

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