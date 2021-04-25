Buz üstünde

BEŞİKTAŞ zorunlu olarak öyle farklı bir takımla sahaya çıktı ki hem kendisi hem de rakibi farklı oyuna alışana kadar hem gol attı hem de yedi. Erken gelen goller bu farkl,ı hatta doğrusu dengesiz oyundan kaynaklandı.

Asıl yakıcı mesele santrforun kim olacağıydı. Gökhan o mevkide gibiydi ama değil gibiydi de… Kısa boylu santrfor olur ama Gökhan ortalarda dahi santrfor olarak tamamlamaya girmedi ve nerede duracağını bilmediği gibi sürekli de ofsayta düştü.

Bu oyuncu yapısıyla hızlı, yerden paslar ve verkaçlar yapmak en doğrusuydu.

Beşiktaş da bunu yaptı. İlk yarıda Souza takımı toparlarken, Montero hem yenen golde pozisyon hatası hem de kritik pas hataları yaptı. Adem ise çok iyi başladı ama sonra durdu.

2. yarıda Kayserispor beraberlik için defansını ileri çıkarınca Beşiktaş, başta açık alan oyuncusu N'Koudou olmak üzere boş saha buldu. Ghezzal'a sürekli taktik fauller yapan ama göz yumulan, Pedro iyice şımarıp sonunda tokattan sarı kart görünce Ghezzal da rahatladı. Pedro'nun atılmaması maçın hakem skandalıydı. Beşiktaş adeta ince buz üzerinde topuklu ayakkabıyla gidiyor. Hoca hem kadro hem de oyun düzeniyle doğrusunu yapınca çok zor maç kolay alındı.