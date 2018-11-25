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  • 25 Kasım 2018, Pazar

Artık gençler oynamalı

BEŞİKTAŞ ileride basarsa ve hızlı çıkarsa Türkiye'de her takımı dağıtır diyoruz. Medel yokken bu kez Adem, Güven ve Dorukhan'la bunu yaptılar ve ilk yarıda Ankaragücü'nü sahadan sildiler. Karius maçın kaderini değiştiren isimdi. Frikikleri Adem'in atması önemli bir kazanç oldu. Beşiktaş'ta aksayan sadece Atiba'ydı ve sonunda gol de yedirdi.
Şiir genç, roman ise yaşlı işidir.
Beşiktaş gençleriyle şiir gibi oynadı.
Yıllardır Hoca'ya gençlere şans ver diyoruz.
Sonunda mecburen gençleri oynatmak zorunda kaldı ve işte sonuç. Bırakın artık Tolga'yı, Vagner'i, Lens'i, Atiba'yı ve camdan Gönül'ü. Candan oynayan gençlere çevirin yüzünüzü…

VAZGEÇİN ARTIK
Bursaspor'un ve Ankaragücü'nün taraftarı konsolide etmek için yöneticilerince körüklenen saçma Beşiktaş düşmanlığı kendilerine zarar vermek dışında sadece futbolu çirkinleştiriyor.
1972'de Abdullah Çevrim'in başlattığı bu düşmanlık trajediden komediye döndü artık.
Stadyumun güvenliğinden kim sorumluysa sahaya atılanlardan da o sorumludur.
Tıpkı sakat sakat alınan Gökhan Gönül'ü alan kimse(ler) gibi… Beşiktaş'ın üzerindeki Bulut'u kaldırın yeter…

MAÇIN EN İYİSİ: LJAJIC
Attı, attırdı... Oynadı, oynattı...

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KORCAN
Farkı getiren oyuncu oldu.
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