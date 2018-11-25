Artık gençler oynamalı
Şiir genç, roman ise yaşlı işidir.
Beşiktaş gençleriyle şiir gibi oynadı.
Yıllardır Hoca'ya gençlere şans ver diyoruz.
Sonunda mecburen gençleri oynatmak zorunda kaldı ve işte sonuç. Bırakın artık Tolga'yı, Vagner'i, Lens'i, Atiba'yı ve camdan Gönül'ü. Candan oynayan gençlere çevirin yüzünüzü…
VAZGEÇİN ARTIK
Bursaspor'un ve Ankaragücü'nün taraftarı konsolide etmek için yöneticilerince körüklenen saçma Beşiktaş düşmanlığı kendilerine zarar vermek dışında sadece futbolu çirkinleştiriyor.
1972'de Abdullah Çevrim'in başlattığı bu düşmanlık trajediden komediye döndü artık.
Stadyumun güvenliğinden kim sorumluysa sahaya atılanlardan da o sorumludur.
Tıpkı sakat sakat alınan Gökhan Gönül'ü alan kimse(ler) gibi… Beşiktaş'ın üzerindeki Bulut'u kaldırın yeter…
MAÇIN EN İYİSİ: LJAJIC
Attı, attırdı... Oynadı, oynattı...
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: KORCAN
Farkı getiren oyuncu oldu.
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