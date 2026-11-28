Bolu’da mahsur kalan çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı: Allah razı olsun
Kocaeli’den gezi için Bolu’ya giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kurtarma sırasında çocuklardan birinin ekiplere, "Allah razı olsun" dediği duyuldu.
Kocaeli'den gezi için Bolu'ya giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Haber