Ağır taş!

BÖYLE haksız fikstür olur mu?

Olmaz ama yaptılar. Hatay bir gün sonra oynamayı kabul etse ne olurdu? Bu haksızlığa karşı fair play olurdu, ama Hatayspor ne centilmenlik ne de sporcu sağlığı dinledi.

Kendi maçını değil Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışını kafasına takan Ömer Erdoğan'ın (kendisine geçmiş olsun) sözleri derken, tüm bu yapılanlar Beşiktaş'ı hırslandırdı.

Beşiktaş tarihte "Kara-Kartal" lakabını aldığı maçı andırır şekilde rakibinin üzerine kara bir bulut gibi çöktü.

Hatayspor'un sezon başından beri iki dengesiz ve uyumsuz stoperle oynaması en büyük dezavantajıydı.

Hatayspor, yeneceğim diye başladı, sonra bir gol atayım bari derken tamamen açıldı ve fark geldi. Evet Beşiktaş bu ligin en iyi top oynayan takımı. Bu maçta da çok iyi oynadı ama maçın skoru S. Yalçın'ın "Cumartesi ne olacağını göreceğiz" sözlerinde yatıyor.

Bu futbolun ötesinde psikolojik bir maçtı ve haksızlığa bir cevaptı. S.

Yalçın takımını her açıdan bu maça çok iyi hazırlamış. Önündeki maçı düşünmese yeni bir gol rekoru olurdu.

Vida, Ghezzal, Souza iyiler içinde de takımın en iyileriydi.

MAÇIN EN İYİSİ LARİN

Takıma santrfor geldi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HATAYSPOR

Yönetim, Hoca ve takım.