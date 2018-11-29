En başarılı başkan Faruk Ilgaz
BÜYÜK umutlarla gelen Ali Koç'un performansının tartışıldığı bu günlerde biz de size eski Başkan Faruk Ilgaz'ı tanıtalım. Başkanlığı döneminde en çok kupa onun döneminde kazanıldı. Buna rağmen vefatından sonra doğrusu beklediğim kadar bir yankı olmadı nedense...
Vefat ettiği 2014 yılında Moda'daki Hikmet Topuzer Apartmanı'ndaki evinin balkonundan 365 gün Fenerbahçe bayrağı sallanıyordu. O apartmanda oturması tesadüf müydü?
Hikmet Topuzer kimdir?
1922'de İstanbul'da doğan Faruk Ilgaz, Fenerbahçe'yi kuranların okulu Saint Joseph'i ve İTÜ'yi bitirerek İnşaat Yüksek Mühendisi oldu. Kendi anlatımıyla çocukken Acıbadem'de oturdukları evden görünen Fenerbahçe Stadı yüzünden Fenerbahçeli olmuştu. Merhum Faruk Bey, Fenerbahçe yönetimine ilk kez 1956'da girmiş, 1965'te 2.
Başkan olmuştu. 1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında 3 kez başkanlık koltuğuna oturdu. Aziz Yıldırım ve Şükrü Saraçoğlu'ndan sonra en uzun başkanlık yapan kişidir.
Faruk Ilgaz'ın oturduğu apartmana ismini veren o zamanki lakabıyla "Topuz Hikmet", Fenerbahçe'nin 1909-1910 arasındaki başkanı, sol açık oynayan futbolcusu ve bugün de kullanılan ambleminin çizeriydi. Ünlü Ressam Modalı Fikret Muallâ, Galatasaray Lisesi'nde okurken en büyük hayali Fenerbahçe'de futbolcu olmaktır. Bütün hayatını ve psikolojisini de alt üst eden iki acı olay yaşar: Top oynarken ayağı kırılır ve sonrasında bacağı hafif aksak kalır.
En büyük hayali hüsrana dönüşür. Annesi Emine Nevber Hanım o yılların vebası sayılan, ortalığı kasıp kavuran İspanyol gribinde ölür. Küçük Fikret, annesinin ölümüne sebep olan virüsü okuldan kendisinin getirdiğini düşünerek ömür boyu bunun ezikliğini yaşamıştır.
Futbolcu olmak isteğindeki en büyük motivasyon olan Hikmet Topuzer, Fikret Muallâ'nın dayısıydı. Amblemdeki beyaz zemin, temizliği; onun üstündeki kırmızı sevgiyi; lacivert soyluluğu; sarı imrenmeyi ve palamut ağacı da büyüme ve yükselmeyi temsil eder.
FENERBAHÇE NEREYE KOŞUYOR / TAYFUN ER YAZIYOR 2
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