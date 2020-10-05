Takım ruhu eksik!

Beşiktaş'ın dün Gençlerbirliği karşısında ortaya koyduğu futbol, Siyah- Beyazlılar'ın takım ruhundan ne kadar uzak olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çeşitli aksamalara rağmen Trabzon deplasmanında alınan galibiyet camianın gözünü boyasa da devamında oynanan 3 maçta yalnızca 1 puna alabilen Beşiktaş, son dönemin en etkisiz futbolunu oynuyor diyebiliriz.

Farklı Konya yenilgisi sonrası Sergen Yalçın'ın kadroda gittiği revizyon da takım da bir etki yaratmamış.

TOPARLANMASI ŞART

Dün Gençlerbirliği karşısında Beşiktaş ne hücumda ne savunmada birlikte hareket edip rakibi zorlayabildi.

Gençlerbirliği daha akıllı oynayarak haklı bir galibiyet aldı. Orta alanda Josef, Atiba ve Dorukhan gibi 3 defansif oyuncunun olması Beşiktaş'ın ileri gitmesini zorlaştırdı. Siyah-Beyazlılar bir an önce eksiklerinin üzerine gidip toparlanmalı.

MAÇIN EN İYİSİ STANCU

Attığı gol takımına 3 puanı getirdi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ WELINTON

Uyum sorununu hala atlatamadı.