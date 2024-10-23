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ÖZEL | Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi! Geri adım attı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile büyük ölçüde anlaşmaya varmıştı. Ancak yaşanan son olayın ardından milli yıldızın geri adım atabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:30 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 09:30
ÖZEL | Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Geri adım attı

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Fenerbahçe'de sorunlar yumağı büyüyor. Süper Lig'de puan tablosunda hiç istemediği bir konumda olan Sarı-Lacivertliler'de birçok futbolcu da isyan noktasına gelmiş durumda.

İrfan Can Kahveci. (AA)İrfan Can Kahveci. (AA)
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci 10 gün önce yönetimle yaptığı görüşmede yeni sözleşme konusunda yüzde 90 anlaşmıştı.

İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sona eriyor. (AA)İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesi sona eriyor. (AA)
YEDEK KALMAYA İÇERLEDİ

Kısa sürede imzaların atılması beklenirken şok bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun Mourinho'nun kendisine gösterdiği tutumun değişmemesi sonrası yeni sözleşme için geri adım atabileceği öne sürülüyor.

ÖZEL | Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Geri adım attı

İrfan Can Kahveci'nin adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyor. (AA)İrfan Can Kahveci'nin adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyor. (AA)
Milli Takım'da harika bir performans göstermesine rağmen Samsun'da yedek kalmasına çok içerleyen İrfan Can'ın F.Bahçe'deki geleceği bir kez daha gözden geçireceği belirtiliyor.

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