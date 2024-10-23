ÖZEL | Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci krizi! Geri adım attı

İrfan Can Kahveci'nin adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılıyor. (AA)

Milli Takım'da harika bir performans göstermesine rağmen Samsun'da yedek kalmasına çok içerleyen İrfan Can'ın F.Bahçe'deki geleceği bir kez daha gözden geçireceği belirtiliyor.