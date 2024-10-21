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Anasayfa Yazarlar Galibiyet ilaç gibi gelecek
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 21 Ekim 2024

HABERİ
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Galibiyet ilaç gibi gelecek

BEŞİKTAŞ için Konyaspor maçının önemi çok büyüktü. Çünkü Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi kaybedilecek puanlar hem moral bozukluğuna uğratır hem de lig yarışında önemli bir yaraya neden olurdu. Beşiktaş Konyaspor karşısında maçın başından itibaren oyunu forse etti. Konyaspor ise buna bir türlü karşılık veremedi.
Konyaspor çok fazla birşey yapmadığından Beşiktaş etkili bir oyun oynuyormuş gibi göründü.
Uzun bir zamandan beri ilk 11'in yüzünü görmeyen Semih maçın kazanılmasında önemli rol oynayan isimlerin başında geldi.
Rafa Silva belki ilk geldiğindeki canlılığında değil ama yine de klasıyla alınan 3 puanda önemli rol oynadı. Muçi ve Ndour'u Konya karşısında etkisiz gördüm.
Sakatlığı nedeniyle takımından uzak kalan Paulista'nın olmaması da Beşiktaş'ı olumsuz etkilemedi.
Çünkü Konyaspor cılız ataklar yaptı ve Beşiktaş savunmasını yeterince zorlayamadı. Gaziantep beraberliğinden sonra Kartal'ın bu maçta hata yapmaması gerekiyordu.
Oynanan futbol ahım şahım olmasa da yine de Beşiktaş kazanmayı biliyor. Dolmabahçe'de şu ana kadar puan kaybedilmemesi de çok önemli bir detay.

"Beşiktaş oyunu 90 dakika forse etti.
Semih maçın en iyisiydi. Rafa Silva'nın klası bile galibiyette çok önemli rol oynadı."

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