Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ ilk yarıdaki kötü futbolunu ikinci yarıda değiştirdi. Kayseri kalecisi Bilal'in hatasıyla gelen Gedson'un golü maçı kopartmasını bildi.

Arkasından da Immobile'nin penaltıdan attığı golle rahatladı.

Beşiktaş Eyüp maçı kötü oynadığı bir karşılaşmada daha 3 puanı almayı başardı. Beşiktaş'ın acilen toparlanması lazım. Eksikler var.

Giovanni van Bronckhorst takımla çok fazla oynuyor. Şu anda takımın bir oyun planı, oyun anlayışı yok.Perşembi günü Frankfurt maçı var. Bu oyun anlayışıyla ligi götürme Avrupa'da başarılı olması biraz zor gibi görünüyor.

Daha önce dediğim gibi takımın bir an önce kendine gelmesi gerekiyor.

İlk yarıda çok kötü bir oyun vardı. Eğer Gedson Fernandes kilidi çözmeseydi bu maçtan 3 puan alınması biraz zordu. Kötü oyuna rağmen gelen 3 puan iyi ancak son dönemde formsuz olan Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorstun da artık bir oyun planı benimsemesi ve kadro üzerinde form tutması gerekiyor. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zor bir deplasmandan kayıpsız dönmek önemliydi. Frankfurt ve Antep maçlarında Siyah-Beyazlılar'ın daha atak bir futbol oynamısı gerekiyor.



"Kötü oyuna rağmen kazanılan bir karşılaşma daha. Van Bronckhorst ve takım bir an önce toparlanmalı."