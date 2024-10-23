TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit edilen taksi şoförünün babası konuştu: "Arabanın bagajına koymuşlar"

Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine öğle saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Saldırısında 5 kişi şehit oldu. Şehitlerden 3 çocuk babası taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan konuştu. Dik duruşuyla dikkat çeken Mahmut Arslan "Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim" dedi.