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TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit edilen taksi şoförünün babası konuştu: "Arabanın bagajına koymuşlar"

Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine öğle saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Saldırısında 5 kişi şehit oldu. Şehitlerden 3 çocuk babası taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan konuştu. Dik duruşuyla dikkat çeken Mahmut Arslan "Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim" dedi.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 22:22 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 23:04
TUSAŞ’taki terör saldırısında şehit edilen taksi şoförünün babası konuştu: Arabanın bagajına koymuşlar

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine öğle saatlerinde, hain teröristler tarafından saldırı düzelendi.

TUSAŞ’taki terör saldırısında şehit edilen taksi şoförünün babası konuştu: Arabanın bagajına koymuşlar

Teröristler güvenlik kamerası görüntülerine yansırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

TUSAŞ’taki terör saldırısında şehit edilen taksi şoförünün babası konuştu: Arabanın bagajına koymuşlar

Olay yerine taksi ile gelen teröristler, taksi şoförünü de şehit etti.

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