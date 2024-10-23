TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit edilen taksi şoförünün babası konuştu: "Arabanın bagajına koymuşlar"

Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine öğle saatlerinde terör saldırısı düzenlendi. Saldırısında 5 kişi şehit oldu. Şehitlerden 3 çocuk babası taksi şöförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan konuştu. Dik duruşuyla dikkat çeken Mahmut Arslan "Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular. Ben oğlumun cenazesini daha görmedim" dedi.
TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine öğle saatlerinde, hain teröristler tarafından saldırı düzelendi.
Teröristler güvenlik kamerası görüntülerine yansırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.