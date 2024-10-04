Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ Avrupa Ligi'ne kötü bir giriş yaparak Ajax karşısında 4-0'lık bir yenilgi almıştı. O nedenle E.Frankfurt maçı çok önemliydi.

Maçtan önce kağıt üzerinde E.Frankfurt bir adım önde görünen taraftı. Son yıllarda istikrarlı bir ekip görüntüsü çizen Alman ekibi karşısında Beşiktaş'ın ne yapacağını ise herkes çok merak ediyordu. Beşiktaş, dünkü skorla Avrupa'da 2'de 0 çekti. Bu da başarısız bir görüntü veriyor ve moral bozuyor. Elbette dünkü netice Beşiktaş'a yakışmayan bir skor. İlk yarı penaltı kaçsa da Beşiktaş için iyi bir oyun olmadı.

E.Frankfurt kalecisi Kaua Santos gerçekten çok iyi bir file bekçisi. Dünkü skor da onun da payı büyük. Beşiktaş kopuk kopuk oynuyor ve sezon başındaki görüntüsü yok.Ancak Avrupa Ligi için hala kaybedilmiş birşey yok ama Beşiktaş iyi sinyaller vermiyor.

Rafa Silva ve Immobile düşüş içinde.

Muçi'ye neden bu kadar şans veriliyor anlayabilmiş değilim.

Salih ve Semih neden düşünülmüyor bunu da anlamak olası değil. Beşiktaş'ta işler karışık görünüyor.

Ayrıca yenilgiler takımın moralini bozar. Van Bronckhorst bir an önce acil önlemler alarak durumu düzeltmek zorunda.

"Beşiktaş kopuk kopuk oynuyor. Avrupa Ligi'nde hala tren kaçmadı.

Ancak gelecek adına bu takım iyi sinyaller vermiyor."