SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Bu futbol iyi değil!
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 7 Ekim 2024

Bu futbol iyi değil!

BEŞİKTAŞ, Gaziantep deplasmanında iyi futbol oynamadı. Bana göre penaltı doğru bir karar değildi. Paulista'nın sakatlanıp çıkması defans dengesini bozdu. Antep fazlasıyla gol pozisyonu buldu. Muçi nasıl bu kadar şans buluyor bu takımda. Hollandalı Hoca beni biraz yanıltmaya başladı.
Takım iyi sinyaller vermiyor. Bu futbol iyi değil gerçekten. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Gaziantep FK, tüm riskleri alarak Beşiktaş kalesine kalabalık gelerek baskı kurdu. Beşiktaş ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Gaziantep FK, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta da rakiplerine kaybetmedi.
Siyah-Beyazlı takım yeni dönemde Trabzonspor ve Gaziantep FK deplasmanlarında puan kaybı yaşadı sadece.
Ve 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Avrupa'da üst üste kaybeden Kartal ligde de bu seriyi fazla uzun sürdüremeyecek gibi. Son haftalarda Beşiktaş'ın oyunu ve temposu taraftarını tatmin etmiyor.

"Avrupa'da üst üste maçlar kaybeden Kartal'da Süper Lig'de de tehlike çanları çalmaya başladı.
Bu futbol hiç iyi değil."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bu yenilgiler moral bozar 04 Ekim 2024, Cuma Kötü oyunla 3 puanı aldı 01 Ekim 2024, Salı Kadro seçimi çok yanlıştı 27 Eylül 2024, Cuma Kötü oyuna rağmen! 23 Eylül 2024, Pazartesi
Sarıyer Börekçisi’nde kıyma yerine bakın ne yiyorsunuz! Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa oldu! Bakanlık tek tek açıkladı! Domuz eti, tek tırnaklı eti...
Sarıyer Börekçisi'nde kıyma yerine bakın ne yiyorsunuz! Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa oldu! Bakanlık tek tek açıkladı! Domuz eti, tek tırnaklı eti...
İkbal ve katilinin son görüntüsü ortaya çıktı! Önce kendi çıkmış sonra İkbali çağırmış
İkbal ve katilinin son görüntüsü ortaya çıktı
Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in son görüntüsü ortaya çıktı
İkbal Uzuner'in son görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış!
Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok’ta cani katil Semih Çelik’e övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi
Tiktok'ta satanist tehdit!
SON DAKİKA