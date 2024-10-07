Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ, Gaziantep deplasmanında iyi futbol oynamadı. Bana göre penaltı doğru bir karar değildi. Paulista'nın sakatlanıp çıkması defans dengesini bozdu. Antep fazlasıyla gol pozisyonu buldu. Muçi nasıl bu kadar şans buluyor bu takımda. Hollandalı Hoca beni biraz yanıltmaya başladı.

Takım iyi sinyaller vermiyor. Bu futbol iyi değil gerçekten. İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada Beşiktaş, penaltıdan bulduğu golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Gaziantep FK, tüm riskleri alarak Beşiktaş kalesine kalabalık gelerek baskı kurdu. Beşiktaş ise hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Gaziantep FK, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Beşiktaş, bu sezon ligde oynadığı 7 maçta da rakiplerine kaybetmedi.

Siyah-Beyazlı takım yeni dönemde Trabzonspor ve Gaziantep FK deplasmanlarında puan kaybı yaşadı sadece.

Ve 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Avrupa'da üst üste kaybeden Kartal ligde de bu seriyi fazla uzun sürdüremeyecek gibi. Son haftalarda Beşiktaş'ın oyunu ve temposu taraftarını tatmin etmiyor.

"Avrupa'da üst üste maçlar kaybeden Kartal'da Süper Lig'de de tehlike çanları çalmaya başladı.

Bu futbol hiç iyi değil."