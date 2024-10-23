TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı: Teröristler taksi durağına el ele gelmiş!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin en stratejik üslerinden biri olan TUSAŞ'ı hedef alan saldırıda, teröristlerin taksi durağında birlikte hareket ederek çift görüntüsü verdikleri tespit edildi. Taksici Murat Arslan'ın aracına binen saldırganlar, yolda sigara içme bahanesiyle aracı durdurup şoförü şehit etti.

Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sıralarında TUSAŞ'ın nizamiye girişinde bir canlı bomba saldırısı düzenlendi. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırıda iki terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLER KENDİLERİNE ÇİFT GÖRÜNTÜSÜ VERDİ

İddiaya göre, saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü veren iki terörist, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) 12 kilometre mesafede bulunan Kazan Arslan Taksi durağına geldi. Teröristler, şehir merkezine gitmek istediklerini belirtti.

Yapılan araştırmada, 06 JMT 07 plakalı aracı kullanan Murat Arslan'ın taksi durağında bulunmadığı tespit edildi.

YOLDA ŞEHİT ETTİLER

Erkek terörist, Murat Arslan'ın yanına otururken, kadın terörist arka koltuğa geçti. Kadın terörist, tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurduktan sonra çantasından çıkardığı silahla taksi şoförü Arslan'ı şehit etti.

Arslan'ı arka koltuğa yatıran erkek terörist, direksiyon başına geçerek yola devam etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin (TUSAŞ) önüne geldiklerinde, etrafa gelişi güzel ateş açarak içeriye doğru ilerlediler. Diğer terörist ise giriş kapısına bombalı saldırı düzenledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DE İNCELENMEYE ALINDI

Murat Arslan'ın kardeşleri Mahmut ve Osman Arslan, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri de incelenmeye başlandı.