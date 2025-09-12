Nihat Hatipoğlu

Tevazu

Merhamet kanatlarını yere yaymak olarak tarif edilmiştir tevazu.

Efendimiz; kim tevazu ile alçakgönüllülük ederse Allah onu yüceltir buyurdu. Tevazunun mimari olan Hz. Resulullah ile ilgili şu manzara çok ders vericidir. Mekke fethedilir. Hz. Peygamber İslam'a girmek isteyenlere imanı anlatıyor. Hz. Ebu Bekir de o güne kadar iman etmemiş olan babasının elinden tutmuş Hz. Peygambere doğru getiriyor.

Ebu Bekir'in babası henüz Müslüman değil. Ebu Kuhafe; yani Hz. Ebu Bekir'in babası âma, yaşlı. Onun kendisine doğru geldiğini gören Hz. Peygamber ayağa kalktı ve müşrik olan Ebu Kuhâfe'ye doğru yürüdü.

Ellerinden tutup uygun bir yere oturttu. Ve sonra Hz. Ebu Bekir'e dönüp: "Ebu Bekir! Neden ihtiyarı yordun. Biz ona giderdik.

Onu yormasaydın" buyurdu. Tevazunun zirvesi değil mi bu duruş. Dikkat çekelim: babası putperest Hz. Peygamber putperest kişiye ben gitseydim diyor.

Ben Peygamberim. Muzaffer bir komutanım. O benim için kalksın ve gelsin demiyor. Biz de bu tevazu var mı? Yoksa kibirli bir duruş mu sergiliyoruz.

Kararı siz verin.

Sıkıntılara Sabır

Mevlana şöyle diyor: "İnsanlar senin kalbini kırmışsa üzülme. Allah kalbi kırıkların yanındayım buyurdu. O halde niye üzülüyorsun ey can. Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan gece gibi karanlık nefsini yak. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi nimet sayan var."

Sıkıntılar bazen zor olabilir. Dua, namaz ve tedbirle sıkıntılar aşılabilir. Elbette takdiri Hüda neyse o olur. Ama bize düşen tedbir almaktır.

Duayı Ertelemeyin Efendimiz şöyle dua ederdi: "Allah'ım Sanadır hamd. Göğün ve yerin nuru Sensin. Cennet haktır. Ateş ve kıyamet haktır. Sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana tevekkül ettim. Dönüşüm Sanadır."

Duada samimiyet, duada içtenlik, duada pişmanlık olmalıdır. Duada ümitsizlik olmaz. Duada pişmanlık olmaz. Hatta duadan önce bir fakiri doyurmak iyidir. Fakirin amini önemlidir.

Günahına Üzül

75 yıl yaşamış birini düşünün. 15 yaşından itibaren günahlar yazılıyor diyelim. 60 yıl sevap ve günaha muhatap yaşadı. Ve diyelim 60 yılının her gününde bir günah, hata, kusur ve yanlışlık yaptı.

60 yılda 21.900 gün olduğuna göre; 21.900 günah işlediğini varsayalım. Manzara ürkütücü. Peki ne olacak? Bu manzaraya üzül. Pişman ol. 60 yılda 21.900 iyilik yapman zor. En azından tövbe. Ümidini yitirme. Allah dilimi sonsuz hazinesinden seni affeder. Yeter ki adım atmayı ihmal etme. Daraldığında çıkış Allah'tır. Derdin mi var derman Allah'tır.