NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ADNAN MENDERES OTOBÜS TERMİNALİ İŞLETMECİLİĞİ

KİRA İHALESİ YAPILACAKTIR

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Bekdik Mahallesi 3318 ada 45 parselde inşa edilmiş 43.050 m² Terminal yerleşim alanından, 4.233 m² terminal binası, 10.746 m² otopark alanı ve 11.494 m² yeşil alan olmak üzere toplamda 26.473 m² alanın her tür idari-teknik işin yapılması şartıyla 10 (on) yıl süre ile işletilmek üzere 2886 D.İ.K 35/a vd. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile kiralanması işi ihalesi yapılacaktır.

2-İhale 9 Ocak Cuma günü aşağı tabloda belirlenen saatte Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki koşullar aranır.

3.1.Yasal ikametgâh sahibi olması,

3.2.Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi.

3.3.Ticaret ve / veya Sanayi Odası belgesi, Son ortaklığı gösterir Ticaret Sicil Gazetesi.

3.4.Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre 2026 yılı içinde alınmış Ticaret ve / veya Sanayi Odası Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.5.Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2026 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3.6.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyanı,

3.7.İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyanı,

3.8.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi.(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesini verir. Ayrıca, gurubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

3.9.İhaleye katılacak olan istekliye ait ihale tarihi ile geçerliliği olan; T (T1 veya T2) yetki belgesi belgesinden herhangi birine sahip olacaktır.

3.10.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Gelir Müdürlüğünden alınacak, Belediyeye vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

3.11.İhaleye katılacak olanların ortak girişimci olması halinde her bir ortak girişimcinin 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ve 3.9 maddelerde istenilen belgelere sahip olması gerekir.

3.12.İdari şartnamede yazılı esaslara göre hazırlanacak tekliflerini vermesi.

3.13. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi, İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden 5.000,00 (BeşBin) TL bedelle temin edilir.

4- İstenilen belgeler ihale günü saat:12:00'a kadar Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü İhale Servisine teslim edilmesi gerekmektedir.

5- Tahmini Bedel:

S/N Adres Kira Süresi 1 Yıllık Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Saati 1 3318 ada, 45 parsele inşa edilmiş Adnan Menderes Şehirler Arası Otobüs Terminali 10 Yıl 4.650.000,00TL 1.395.000,00TL 14:00

6- İlanın 5'inci maddesinde belirlenen tutarda geçici teminat alınacaktır.

7-İhaleyi alan kira bedelini ve KDV'yi şartnamede belirlenen şartlarda ödeyecektir.

8-İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83 ve 84'üncü maddesine göre ihale yasaklısı bulunanlar ihaleye katılamazlar.

10-Belediye İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

Basın No: ILN02364875 #ilan.gov.tr