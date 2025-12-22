İstanbul'da borç bahanesiyle terör estirdiler: İş yerine patlayıcı attılar
İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Ağva Mahallesi’nde alacak iddiasıyla başlayan tehditler, iş yerine patlayıcı atılmasıyla sonuçlandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.
Dehşete düşüren olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necat G., birkaç yıl önce Mahmut E. ile ortak olarak ticarete başladı. Ancak işlerin kötü gitmesi üzerine ortaklık sona erdi ve her iki taraf da maddi kayba uğradı. Bu süreçte taraflar arasında husumet oluştu.
İddiaya göre Mahmut E., aradan geçen süreye rağmen Necat G.'den alacağı olduğunu öne sürerek yakınlarına borcun tahsil edilmesini istedi. Necat G.'ye ulaşamayan iki kişi bu kez babası Naim G.'nin Ağva'daki iş yerine gitti.
"BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ"
İş yerine gelen iki şüpheli, Naim G.'nin odasına girerek oğlunun Mahmut E. ile ticaret yaptığını ve borcu bulunduğunu iddia etti. Naim G. ise yaklaşık 10 yıldır oğluyla görüşmediğini, oğlunun borcunun kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerin, Naim G.'yi "Bu işi başka şekilde halledeceğiz" diyerek tehdit ettiği, ardından iş yerinden ayrıldığı öğrenildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
"OĞLUNU GÖMECEĞİZ, SENİ HAVAYA UÇURACAĞIZ"
Olaydan yaklaşık 14 gün sonra kimliği belirsiz şüphelilerin, yurt dışı numaralardan Naim G.'yi arayarak "Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, oğlunun borcunu niye ödemiyorsun" şeklinde tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Naim G.'nin, oğlunun yaklaşık 10 yıldır kendisinden ayrı yaşadığını ve şahsi borçlarının kendisini bağlamadığını söylediği belirtildi.
Aynı gün mesajlaşma uygulaması üzerinden de Naim G.'ye ulaşan şüphelilerin, "Seni güvendiğin emniyet de kurtaramayacak, seni havaya uçuracağız" ifadelerini içeren tehdit mesajları gönderdiği iddia edildi.