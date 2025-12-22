takvim-logo

İstanbul'da borç bahanesiyle terör estirdiler: İş yerine patlayıcı attılar

İstanbul’un Şile ilçesine bağlı Ağva Mahallesi’nde alacak iddiasıyla başlayan tehditler, iş yerine patlayıcı atılmasıyla sonuçlandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
İstanbul’da borç bahanesiyle terör estirdiler: İş yerine patlayıcı attılar

Dehşete düşüren olay, 29 Kasım Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Necat G., birkaç yıl önce Mahmut E. ile ortak olarak ticarete başladı. Ancak işlerin kötü gitmesi üzerine ortaklık sona erdi ve her iki taraf da maddi kayba uğradı. Bu süreçte taraflar arasında husumet oluştu.

İddiaya göre Mahmut E., aradan geçen süreye rağmen Necat G.'den alacağı olduğunu öne sürerek yakınlarına borcun tahsil edilmesini istedi. Necat G.'ye ulaşamayan iki kişi bu kez babası Naim G.'nin Ağva'daki iş yerine gitti.

“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar

"BU İŞİ BAŞKA ŞEKİLDE HALLEDECEĞİZ"

İş yerine gelen iki şüpheli, Naim G.'nin odasına girerek oğlunun Mahmut E. ile ticaret yaptığını ve borcu bulunduğunu iddia etti. Naim G. ise yaklaşık 10 yıldır oğluyla görüşmediğini, oğlunun borcunun kendisini ilgilendirmediğini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında şüphelilerin, Naim G.'yi "Bu işi başka şekilde halledeceğiz" diyerek tehdit ettiği, ardından iş yerinden ayrıldığı öğrenildi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar

"OĞLUNU GÖMECEĞİZ, SENİ HAVAYA UÇURACAĞIZ"

Olaydan yaklaşık 14 gün sonra kimliği belirsiz şüphelilerin, yurt dışı numaralardan Naim G.'yi arayarak "Oğlunu gömeceğiz, üstüne toprak atacağız, oğlunun borcunu niye ödemiyorsun" şeklinde tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Naim G.'nin, oğlunun yaklaşık 10 yıldır kendisinden ayrı yaşadığını ve şahsi borçlarının kendisini bağlamadığını söylediği belirtildi.

Aynı gün mesajlaşma uygulaması üzerinden de Naim G.'ye ulaşan şüphelilerin, "Seni güvendiğin emniyet de kurtaramayacak, seni havaya uçuracağız" ifadelerini içeren tehdit mesajları gönderdiği iddia edildi.

“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar

İŞ YERİNE PATLAYICI ATILDI

Tehditlerin ardından gece saatlerinde iş yerine gelen bir şüpheli, patlayıcı madde atarak olay yerinden kaçtı. Patlama nedeniyle iş yerinin camları kırılırken, içeride bulunan malzemeler zarar gördü. Patlama sonrası çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Naim G.'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar

"SENİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRECEĞİZ"

Yaşananlarla ilgili konuşan Necat G. ise süreci şu sözlerle anlattı:

"2022 yılında ortaklaşa işe başladığımız Mahmut E. ile 2023 yılında battık. Büyük bir yara aldık; büyük para kaybettik. O zamana kadar bir sıkıntımız yoktu. Bundan 2,5 - 3 sene öncesine kadar da problemimiz yoktu; ta ki 3-4 ay öncesine kadar. Zamanında kullandığı paraları sözde başkalarından aldığını söyleyip, o kişilere de paranın benim tarafımdan batırıldığını söylemiş. O kişileri üzerime sürmeye kalkıyor.

Bir tanesi aradı, Ertan E. diye biri. Senin borcun varmış, niye vermiyorsun ki diye. Sana şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Tehditler savurdu. Yolda eşimin önünü kesip benim hakkımda olur olmaz şeyler söylendi ve böyle de kalmadı. Daha sonra benim yaptığım ticaretten sebep abimle, babamla görüşmek istediler. Onları tehdit etmeye başladılar.

Yaklaşık 1-1,5 ay önce Ertan E. denilen kişinin abisi babamın iş yerine gidiyor. 'Seni öldüreceğiz, çocuğunu da öldüreceğiz' diye tehdit ediyor. Daha sonra parayı alamadıkları zaman B.B.'yi tanıyor musun diye biri mesaj gönderiyor. Mesajda küfürleşmeler var. Küfür ediyorlar aileme."

“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar“Oğlunu gömeceğiz” tehdidinden sonra iş yerine bomba attılar

'BEN KENDİMDEN GEÇTİM AİLEM TEHLİKEDE'

Necat G., "Onun zaten gecesi 'Dükkanını havaya uçuracağız, bomba koyacağız' diyorlar. Gece patlayıcı maddeyi dükkana atıyorlar. Huzursuzluk veriyorlar ki babamla, abimle olan bir durum değil. Tamamıyla para sızdırmak için böyle bir yola başvuru yapıyorlar. Ben savcılığa da gittim. Hepsini anlattım. Patlamadan sonra dükkana atılan patlayıcıdan sonra, 'Şimdi sıra evinde, arabanda oğlunu öldüreceğiz' gibi tehditlere devam etmeye çalışıyorlar. Can tehlikemiz var; canımız tehlikede. Ben kendimden geçtim ailem tehlikede. Zaten eşim ve çocuklar yurtdışına gitmek zorunda kaldılar. Hala ailem tehdit ediliyor. Ben tehdit ediliyorum. Adalet gerekeni yapacaktır. Polisler, jandarma gerekeni yapacaktır diye tahmin ediyorum" diye konuştu.