Nihat Hatipoğlu

Hadis düşmanlığı yapanlar müslümanı erdem, fazilet ve benzeri bütün güzel özelliklerinden soyutlamaya çalışanlar olduklarının farkındalar mı, bilemiyorum.

Bir kısmı bunu bilinçli olarak yapıyor. Zira İslamın içini boşaltmaya niyetlenmiş, Belli mihrakların verdiği görevi yerine getiriyor. Bir kısmı ise ne Kur'anı, ne peygamberi ve ne de hadisleri bilmeden bildiğini zannederek boş boş ahkam kesiyor. Neyi inkar ettiğinin farkında dahi değil.

Din oyun alanı değil. Karşılıklı restleşme alanı hiç değil. Yüce kitabımızı ve Sevgili elçiyi sürekli tartışma zeminine sokmak bu dine yapılabilecek en büyük ihanettir. İnanıyorsan edeble dine hizmet et. Yok inanmıyorsan neye inanıyorsan ona ibadet veya kulluğunu yap. Ama İslamdan elini çek. Veya çekin. Herkesin dini kendine. Hz Peygamber (sav)'den iletilen bazı hadislere bakalım, ve şu soruyu soralım: Bu hadisleri kim ve neden inkar eder.



Hadisler güzel ahlakı över:

Efendimiz buyurdu: "İslam güzel ahlaktır." "Din nasihattır" Efendimiz buyurdu:

Din Nasihattır. Samimiyettir. Allaha, O'nun gönderdiği kitaba ve Peygambere imana davettir. Din, müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara tavsiyedir. (Müslim) Merhamet et. Efendimiz buyurdu:

İnsanlara merhamet etmeyene merhamet edilmez. Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez (Müslim) Müjdele, korkutma. Efendimiz buyurdu: Kolaylaştırın, güçleştirmeyin.

Müjdeleyin nefret ettirmeyin (Buhari) Utanma duygusunu kaybetme.

Efendimiz buyurdu: Utanma duygusunu kaybettikten sonra dilediğini yaparsın.



Hayra vesile ol. Efendimiz buyurdu:

İyiliğe, hayra vesile olan o hayrı işleyenle aynı sevabı alır. (Tirmizi) Müslüman aldatılmaz, uyanık olur.

Efendimiz buyurdu: Mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz (Buhari). Bir defa aldatılan ikinci kez uyanık olur.

İnsanlarla iyi geçin. Efendimiz buyurdu: "Nerede olursan ol, Allaha karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki, bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran" (Tirmizi) Sorumluluğunuzu yerine getirin Efendimiz buyurdu: Allah herhangi birinizin yüklendiği işi, sorumluluğu sağlam ve güzel yapmasını ister (Taberani) Utanma imandandır. Peygamberimiz buyurdu: "Rahatsızlık veren şeyi yoldan kaldırmak imanın gereğidir. Haya -utanma- duygusu imanın varlığına işarettir." (Buhari) Kötülüğü engelleyin. Hz Peygamber buyurdu: Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltmeye çabalasın.



Buna gücü yetmezse diliyle düzeltmeye çabalasın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o işe karşı gelsin. Bundan rahatsız olsun. Bu durum da imanın en zayıf olan durumudur" (Müslim)

Sana zarar verene zarar verme:

Efendimiz buyurdu: "Başkasına zarar verme. Sana zarar verene de zarar verme" (İbn Mace)

Kendine istediğini başkasına da iste:

Efendimiz buyurdu: "Kendin için yapıp istediğin iyiliği başkası için de istemedikçe iman etmiş olamazsın." (Buhari)

Sıkıntıda olanın ihtiyacını gider:

Efendimiz buyurdu!

Müslüman müslümanın kardeşidir.

Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.

Kim bir müslümanın dünya ihtiyacını giderirse Allah da onun ahiret ihtiyacını giderir. Müslümanın ayıbını ört." (Buhari) Birbirinizi sevin Efendimiz buyurdu:

İman etmedikçe cennete giremezsiniz.

Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. (Müslim) Buyurdu: Elinle, dilinle zarar verme...

Kimsenin canına malına zarar veremezsin. (Tirmizi) Nefret etmeyin. Haset etmeyin.

Birbirinizi terk etmeyin. Kardeş olun.

Birbirinizle küs kalmayın (Buhari) Buyurdu:

Doğru ol. Doğruluk cennete götürür.

Yalancılık kötüye götürür. Yalan söyleyen yalancı olarak anılır. (Buhari) Buyurdu:

Kimse ile münakaşa etme Çirkin şakalar yapma Sözünde dur. (Tirmizi)