5 ay önce anne olmuş! Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cezane töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

LEYLA MİZRAHİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. (Fotoğraf: İHA)

Galatasaray Kulubü'nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi, hayatını kaybetti. Uykusunda hayatını kaybeden Mizrahi için Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde bir cezane töreni düzenlendi.