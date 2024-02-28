23 yaşında, 2 aylık evliyim. Eşim de 23 yaşında. Düğün gecesi ailelerimize ait sıkıntılarımız oldu. Ne zaman beraber olsak 'çok ağrıdı' diyor. Bana hala kızdığı için mi böyle yapıyor?

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi durumlarına ilişki ağrısı denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği gerekebilir.

Sakın ihmal etmeyin. Evlilik öncesi sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur belli olmaz. Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evi. Kırıldıysa tamir etmeyi dene.



SAKIN İHMAL ETME

7 aydır adet süren düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi? Ne yapmalıyım?

OLABİLİR. Sana mutlaka TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir.

Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetleri olan kadınlardan kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. Tedbiri elden bırakma.



BABANA ANLAT

Babam uzun süredir alkol kullanıyor. Bırakmıyor. Alkol alanlarda hangi hastalıklar görülür?

HER beden dünyada tektir. Karaciğer ne zaman iflas eder bilinmez. Alkol karaciğerin çalışmasını bozar. Sigara gibi nedenler karaciğer yetersizliğine kapı açar. Sadece karaciğer değil, kalp, beyin, pankreas başta olmak üzere tüm beden alkolden kötü etkilenir. Bir sürü kanserin gelişme riski artar. Babana anlat. Hatta anlatma alkole bağlı hastalık yaşayan kişiler bul.

Babanla konuştur.