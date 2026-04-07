DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Uykusuzlukta kalp riski

Eklenme Tarihi 7 Nisan 2026
Nafiz hocam, uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı? Uykusuzluğun bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar. Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz. Manyetik alan tedavisi öneririm.


RAHİM SARKMASI VAR


Annem 63 yaşında.
Rahim sarkması olmuş. Nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?
Rahim sarkması, iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi ya da ameliyatla düzeltmeler yapılır. Tedavi seçimi hastaya göre değişir.
İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz. Ameliyatı, riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.


ÇÖZÜM EKG


3 aydır göğsümde kuş çırpınıyor gibi oluyordu. Doktora gitmeye karar verdim.
Ama hangi tahlilleri yaptırayım dersiniz?
Muayene bulgularına göre istenecek tetkikler değişebilir.
Aritmi dediğimiz ritmi bozukluklarında bu şikayetler olabilir. İlk olarak elektrokardiyografi çekilebilir. Gerçekten kalp ritmi bozukluğu düşünülecek olursa Holter EKG dediğimiz uygulamayla sorun açığa çıkarılabilir.
Konulan tanıya göre seçilecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesinde ve prognostik değerlendirmelerde başta ekokardiyografi olmak üzere diğer tanı metodları da gerekli olabilir.

GEBELİĞİ ÖNLER


Bir yıldır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bazen süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık olabilir mi?
Olabilir. Sana en azından TSH ve prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ve göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Gebe kalma ihtimalini azaltabilir.



AKŞAM SIVI ALMA


Annem idrar kaçırıyor.
Ürolojiye gittik, doktor ilaç verdi ama fayda etmedi. Ne yapmalıyız?
Bez bağlama konusunda annenizi ikna edin. İdrar yolu ve mesane hastalıkları, hipertansiyon, tiroit bezinin çok çalışması, şeker ve stres idrar kaçırmaya neden olabilir. İlaç tedavi etmezse diğer ihtimalleri araştırmamız gerekir. Sıvı alımını akşam saatlerine bırakmasın. Çay sık idrara çıkartır.
