DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Evham ve sıkıntı

Eklenme Tarihi 5 Nisan 2026

Annem 64 yaşında.
Depresiftir. Ağrımayan yeri yoktur. Romatizma için doktor "Fibromyalji" demiş. Nasıl bir hastalık?
FİBROMİYALJİ uzun süren, yaygın düşkünlük meydana getiren, ağrılarla tekrarlayan bir hastalıktır. Bu hastaların kasları, boyunları, omuzları ve sırtları ağrır.


Yeterince uyuyamazlar, uyandıklarında veya uzun süreler oturduktan sonra hareket ettiklerinde sıklıkla adaleleri sertleşmiştir.
Ağrının yoğunluk ve yerleşimi ve bitkinliğin derecesi günden güne değişebilmekte, aşırı egzersiz ve stresle kötüleşebilir. Fibromiyalji insanları orta yaşların başlarında etkileyen ve oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Evham, stres, kaygı ve huzursuzluk yaşayan kişilerde sık tekrarlar. Psikolog ve psikiyatrist desteği alsın.
Manyetik yatak tedavisi bu şikayetler için en önemli tedavilerden biridir.


REFLÜYÜ İHMAL ETME

18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı?
BAŞLAR. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dâhil her yaş ve cinste reflü görülebilir.
Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir.
Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye.
İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir.
Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.

