CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Böbrek taşı derdi
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Böbrek taşı derdi

Eklenme Tarihi 4 Nisan 2026

Yeni böbrek taşı düşürdüm. Doktorum "Bitki çayları iç" dedi. Fitoterapi Uzmanı'na yönlendirdi. Doğru mu bu? Siz ne önerirsiniz?

Doğru söylemiş. Sağlık Bakanlığı, Fitoterapi eğitimi sonrası doktorların bu konuda tedavi tavsiyesini yasal hale getirdi. Böbrek taşlarının tekrar oluşmaması için günlük hayatta tükettiğimiz gıdalardan ve bitkilerden faydalanabiliriz.

Örneğin maydanoz çayı faydalıdır. 1 su bardağı kaynamış suya 1 yemek kaşığı sapıyla birlikte doğranmış taze maydanozu koyun. Bardağın ağzı kapalı olarak 10 dakika bekletin.

Sonra yudum yudum için.
Haftada en az 3 gün/günde en az 1 bardak için. İdrar yolu enfeksiyonlarına da iyi gelen bu çayı herkes içebilir.
Başka bitkiler için kişisel öneriler Doktor takibinde olur. Su iç. Hareket et. Bazı gıdalardan da sakınmalısın.

D VİTAMİNİ AL

32 yaşındayım. 3 yıldır güneş yüzü göremiyorum. Adetlerim düzenli. D vitamini kullansam faydalı olur mu?

Öncelikle bir kez kan tahlili yaptır. Herhangi bir ilaç kullanmadan sende ne kadar bulunduğunu bilelim.
D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir. Ayrıca yağda eriyen ve kalsiyum, fosforun sindirim yollarında kullanımında da faydaları vardır.

Özellikle çocuklarda büyüme için gereklidir. Süt çocukları, et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir.
Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir.
Doğal olanı budur. Yine de D vitamini açığı varsa tedavi/destek amaçlı D vitamini kullan. Fazlası da başka sıkıntılar çıkarır. Unutma.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
