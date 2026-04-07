Galatasaray Trabzonspor karşısında aldığı yenilgi sonrası sakatlığı bulunan oyuncuları erken döndürmek için düğmeye basıldı.

Sağlık ekibinin, Gabriel Sara ve Victor Osimhen'e uygulanan tedavileri yoğunlaştırdığı ve iki ismi de bir an önce takıma geri kazandırmak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Ayak bileğinden sakatlık yaşayan Brezilyalı 10 numara Sara'nın yarın Göztepe ile oynanacak maçta ilk 11'de başlayamasa bile maç kadrosunda yer alması hedefleniyor.



Kolundaki kırık nedeniyle ameliyat olan ve salon çalışmalarını sürdüren Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in de Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanacak çeyrek final maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildiği de gelen bilgiler arasında.



İki yıldızın forma giydiği Trabzonspor maçında Galatasaray'ın hücum aksiyonlarının beklentilerin altında kalması dikkat çekmişti.

