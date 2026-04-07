Yüksek hız, düşük gecikme süresi ve geniş bağlantı kapasitesiyle dijital dönüşümü hızlandıracak 5G hayatımıza girdi. Sağlıktan üretime kadar pek çok alanda dönüşüm getirecek 5G, ekonomiye önemli katkılar sunacak.



2005'ten bu yana 23 milyar doları aşan yatırımla altyapılarını güçlendirdiklerini, 5G çağında da yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "5G, sunduğu imkânlarla birçok alanda dönüşümü hızlandırırken, biz de bu yeni dönemde sürdürülebilir değer üretmeye odaklanıyor; ülkemizin dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Altyapıdan baz istasyonlarının fiberleştirilmesine kadar tüm alanlarda sorumluluk alarak yatırımlarımızı sürdürecek, 5G sürecinde aldığımız kapsamlı frekanslarla ise ülke ekonomisine 1 milyar doların üzerinde ek katkı sunacağız. 5G çağında da öncü rolümüzü koruyacağız" ifadesini kullandı.



STRATEJİK KALDIRAÇ



5G'yi yalnızca bir iletişim teknolojisi değil; Türkiye'nin dijital ekonomisini ileri taşıyacak verimliliği ve küresel arenada rekabet gücünü artıracak stratejik bir kaldıraç olarak gördüklerini belirten Şahin, "Yüksek hız, düşük gecikme ve artan kapasite; yapay zekâ, IoT, otonom sistemler ve artırılmış/sanal gerçeklik gibi teknolojileri günlük yaşamın bir parçası haline getirecek. Bu dönüşüm, bağlantı deneyiminin ötesine geçerek ekonomik değer zincirini de yeniden şekillendirecek; sağlıkta erişilebilirlikten eğitimde fırsat eşitliğine, üretimde verimlilikten enerji tasarrufuna kadar geniş bir etki alanı yaratacak" dedi.



81 İLDE 5G DENEYİMİ



Şahin, 5G'nin vadettiği performansı tam anlamıyla sunabilmenin, güçlü bir fiber altyapıyla mümkün olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Türkiye'de 5G ekosisteminin omurgasını, ülkeyi baştan sona saran ve yarım milyon kilometreyi aşan Türk Telekom'un fiber altyapısı oluşturuyor. Aynı zamanda yüksek veri trafiğinin sağlıklı taşınabilmesi için baz istasyonlarının fiberle desteklenmesi kritik önem taşıyor. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 61'ini fibere bağlayarak dünya ortalamasının üzerine çıktık. Güçlü altyapımız ve müşteri deneyimi odaklı mobil stratejimizle 81 ilde kesintisiz 5G deneyimi sunuyoruz."



