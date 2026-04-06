Uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe için milli ara öncesi umutsuzluk hakimdi.

Sarı-lacivertliler, sezon içinde gelen fırsatları bir türlü değerlendiremiyor ve taraftarını da üzüyordu. Ancak milli ara sonrası Fenerbahçe'ye adeta ilaç gibi geldi.



1-SAMANDIRA'DA TEK YÜREK OLDULAR



Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar ve İspanyol yıldızı Marco Asensio güçlerini birleştirdi ve Samandıra'da müthiş bir kenetlenme sağladı. Oyuncular şampiyonluk için daha fazla motive oldu.



2-YÖNETİM VE TEDESCO EL ATTI



Yönetim ve Tedesco da bu süreçte boş durmadı. Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco futbolculara sürekli destek verdi. Yönetim ve teknik heyet, futbolcuları mental açıdan hazırladı ve sonuç almayı başardı.



3-TRABZONSPOR'UN GALİBİYETİ



Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbiden 1 gün önce Trabzonspor evinde Galatasaray'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe için lider G.Saray ile puan farkını indirme fırsatı doğdu. Bu kez fırsatı tepmedi.



4-FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ



Sakatların iyileşmesi ve kadronun adeta fabrika ayarlarına dönmesi de Fenerbahçe'yi pozitif anlamda etkiledi. Skriniar, Talisca ve Asensio önderliğindeki sarılacivertliler belki de sezonun en kritik maçlarından birinde Beşiktaş'ı yıktı.