Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından şampiyonluk yarışı için büyük önem kazanan Göztepe maçında teknik direktör Okan Buruk'un 9 numarada değişiklik yapabileceği öğrenildi.

Leroy Sane'nin cezasının bitmesiyle eli rahatlayan Buruk'un, santrfor pozisyonu için Barış Alper, Mauro Icardi ve Roland Sallai arasında üç farklı senaryosu masada.

Buruk'un cezası biten Leroy Sane'nin dönüşü nedeniyle 9 numarada ilk tercihinin Barış Alper olacağı gelen bilgiler arasında. Barış'ın kanatta başlaması halinde ise santrfor pozisyonunda Mauro Icardi'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.





Buruk, son ihtimal olarak ise daha önce santrfor pozisyonunda forma giymiş olan Rolland Sallai'ye 9 numarada görev vermeyi düşünüyor.