Galatasaray’da 9 numara bilmecesi: Okan Buruk’un Göztepe planı netleşiyor

Okan Buruk, Göztepe maçında 9 numarada ilk olarak Barış Alper'i düşünüyor. Barış kanatta olursa 2. ihtimal Mauro Icardi. Son ve düşük ihtimal ise forvette Sallai'nin forma giymesi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Galatasaray’da 9 numara bilmecesi: Okan Buruk’un Göztepe planı netleşiyor

Galatasaray'ın Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından şampiyonluk yarışı için büyük önem kazanan Göztepe maçında teknik direktör Okan Buruk'un 9 numarada değişiklik yapabileceği öğrenildi.

Leroy Sane’nin cezasının bitmesiyle eli rahatlayan Buruk'un, santrfor pozisyonu için Barış Alper, Mauro Icardi ve Roland Sallai arasında üç farklı senaryosu masada. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Buruk'un cezası biten Leroy Sane'nin dönüşü nedeniyle 9 numarada ilk tercihinin Barış Alper olacağı gelen bilgiler arasında. Barış'ın kanatta başlaması halinde ise santrfor pozisyonunda Mauro Icardi'nin ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da 9 numara bilmecesi: Okan Buruk'un Göztepe planı netleşiyor

Buruk, son ihtimal olarak ise daha önce santrfor pozisyonunda forma giymiş olan Rolland Sallai'ye 9 numarada görev vermeyi düşünüyor.

