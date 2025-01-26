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Tarçın mahcup etmez

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 26 Ocak 2025

Hanımla ilişkide sıkıntı yaşıyorum. Mahcup da olmak istemiyorum. Yani acaba bize güç, kuvvet verecek bir şeyler önerir misiniz?
AKŞAM yemeğini çok yeme. Kuvvet verir diye şekerli yiyeceklere, tatlılara güvenme.
Yemekten sonra ginseng, rezene, lavanta, karanfil tanesi, haşhaş tohumu, polen, zencefil, tarçın, hardal, yasemin, süsen, meyan kökü, vanilya, roka, maydanoz, kekik, arı sütü tüketebilirsin.
Bunlardan hafif hafif karışık çaylar yapabilirsin. Ancak uykusuzsan ve çok yemişsen çaylardan da umudunu kes.

KORKMUYORUM!
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir kadınım. Menopozdan korkmuyorum. Hayatın tadını nasıl çıkartayım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
ÇOK iyi yapıyorsunuz.
Hayatın her dönemi ayrı güzeldir. İş bunun farkına varıp uygulamaktır.
Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.
Kilo almayın. Kızmayın.
Takmayın. Bol bol güneşlenin. Yine de boş durmayın bir iş ile meşgul olun.

PROSTAT BENİ DE BULDU
65'inde bir delikanlıyım. Gece sık sık tuvalete gidiyorum. Yani prostat kemale erdi gibi. Kontrol için hastaneye gittim. Guatr hastalığı için de tahlil yapalım dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?
ASLINDA hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.
Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir.
Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasının kontrol edilmesi gerekir.

EŞİME DİYEMEDİM
52 yaşındayım. 3 ay önce prostat ameliyatı oldum. 'İlişki gücü azalır' dediler. Korkumdan eşime yaklaşamadım. Başarısız olursam ne yaparım bilemiyorum. Cinsel ilişkiye girebilir miyim?
SABREDEN derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir.
Ayrıca dik oturma, ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçının. Bisiklet, motosiklet kullanma.
Cinsel ilişki başarısızlığı açısından korkma. Günlük hayatına uygun davran.
Eşinle birlikteyken yeni ortaya çıkan değişiklikleri doktoruna ilet.

İSTEĞİM KAYBOLDU
43 yaşındayım. Son 3-4 aydır eşime karşı istek duymuyorum. Onu çok seviyorum ama eve gelince hemen uyuyorum. Başka kadın varmış gibi ufaktan imalara başladı. İlaç mı kullanmam lazım?
CİNSEL istek çok karmaşık bir olaydır.
Beden sağlığı, ruhsal sağlık, beslenme, kişinin vücudunu algılayış şekli, stres düzeyi, ve ilişkinin kalitesi gibi birçok faktöre bağlıdır. İletişim sorunları, sevgi eksikliği, güç savaşları, fiziksel hastalıklar ve bazı ilaçlar, aldatma, depresyon ve yoğun stres gibi bazı psikolojik sorunlar, yorgunluk cinsel isteksizliği besler.
Bunları bir tespit et.
Testosteron, TSH, şeker yükleme testi yaptır.
Yani İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir.
Bir an evvel çözüm için uğraş. Hemen haplara başlama.
Gerekirse doktorun verir.

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